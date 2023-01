Udinese, Nuytinck ceduto alla Sampdoria

(ANSA) - UDINE, 02 GEN - Bram Nuytinck, difensore olandese di 32 anni, è stato ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria: lo ha annunciato l'Udinese con un comunicato ufficiale. "Bram saluta il Friuli dopo aver rappresentato, indossando anche la fascia di capitano, il nostro Club in 143 partite con 3 gol realizzati, nell'arco di ben sei stagioni - ricorda il Club bianconero -. A lui va il ringraziamento per la professionalità, i valori tecnici e umani sempre dimostrati oltre al contributo importante, in campo e fuori, garantito in tutti questi anni vissuti insieme". Il calciatore ha svolto le visite mediche a Genova ed è già a disposizione di mister Stankovic. (ANSA).