Udinese: Sottil soddisfatto, abbiamo fatto la partita perfetta

(ANSA) - UDINE, 23 APR - "Abbiamo fatto la partita perfetta, mantenendo continuità per tutta la gara, ciò che ci era mancato nelle uscite recenti. Ora siamo a pari punti con la Fiorentina, che spende 80 milioni solo di rosa. Ci sono ancora 21 punti e ce la giochiamo fino alla fine". Lo ha affermato Andrea Sottil, in conferenza stampa, commentando il rotondo 3-0 sulla Cremonese. Nonostante il risultato già acquisito dopo mezz'ora, il tecnico non ha voluto dare una chance al baby Pafundi tanto stimato dal Ct Mancini ma in Friuli solo comparsa da garbage time. "Il ragazzo sta crescendo molto, così come Lazar Samardzic, che è il più giovane centrocampista della serie A ad aver fatto almeno 4 reti e 4 assist. Ma oggi, in quel momento, non era il suo ruolo, lui è una seconda punta. E al posto dell'infortunato Success è entrato il nostro bomber Beto". (ANSA).