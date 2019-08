Udinese, Walace in Friuli per visite

(ANSA) - UDINE, 08 AGO - Il centrocampista brasiliano Walace è a Udine per le visite mediche. Lo ha confermato oggi il direttore dell'area tecnica, Pierpaolo Marino, in occasione della conferenza stampa di presentazione di un altro acquisto bianconero del mercato estivo, Ilija Nestorowski. "Siamo a un passo da un nuovo acquisto che mi auguro si concretizzi", ha affermato Marino dopo che sul sito dell'Hannover 96 è apparso un comunicato in cui il club tedesco spiegava di aver accordato al giocatore il permesso di completare le visite mediche. L'accordo per il trasferimento del mediano classe 1995, nazionale verdeoro, deve essere solo formalizzato con la firma del contratto. "Il reparto d'attacco non è più povero. Abbiamo giocatori abbastanza abituati alla doppia cifra. Dobbiamo superare i 37 gol dello scorso anno. Ho molta fiducia in questi ragazzi", ha affermato Marino.