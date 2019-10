Uefa chiude metà curva Nord Lazio

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Chiusura dei settori 46-47-48 e 49 dello stadio Olimpico, corrispondenti alla metà bassa della Curva nord, per la prossima gara interna della Lazio di Europa League, in programma il 7 novembre contro il Celtic. È la sentenza del 'Control, Ethics and Disciplinary Body' della Uefa in riferimento ai comportamenti tenuti da alcuni tifosi nel corso dell'incontro col Rennes. "Una pesante penalizzazione - sottolinea la Lazio - che sembra aver tenuto conto della netta condanna espressa prontamente dalla società biancoceleste".