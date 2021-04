Vaccini: Mancini, prima chi ne ha più bisogno

(ANSA) - ANCONA, 15 APR - "Valuterà la Federazione.... spero che prima vengano vaccinate le persone che hanno più bisogno, dunque le persone anziane, poi vedremo quello che sarà più avanti". Ha risposto così il ct della nazionale, Roberto Mancini, a margine di una conferenza stampa di presentazione di spot come testimonial di promozione turistica delle Marche, a una domanda dei cronisti sull'ipotesi di vaccinare il gruppo azzurro prima degli Europei. "E' capitato anche a noi nell'ultima trasferta - ha ricordato - avevamo viaggiato, eravamo tutti tamponati però poi dopo, nonostante fossimo tutti negativi, sono venuti fuori dei ragazzi positivi". "Viaggiamo in lungo e in largo - ha aggiunto Mancini - siamo a contatto con tante persone e questo lo valuterà la Federazione. Spero che prima vengano vaccinate le persone che hanno più bisogno, dunque gli anziani, poi vedremo quello che sarà più avanti". (ANSA).