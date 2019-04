Valente, aperto tavolo lavoratori sport

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Oggi è un giorno molto importante: il Governo mette al centro i lavoratori dello sport, con tutti i portatori di interessi, leghe, associazioni di categoria e sindacati. Lo sport è sorretto dal volontariato ma può anche essere una grande opportunità di lavoro, sono migliaia gli occupati di questo settore". Così il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri Simone Valente, a margine di un tavolo che si è svolto al Ministero del Lavoro. "Sono emerse molte proposte e problematiche - spiega Valente -, ho fortemente voluto che il tavolo fosse convocato perché credo che l'obiettivo sia eliminare ogni conflittualità e mettere ordine nella normativa giuridica, trovando equilibrio tra chi chiede sostenibilità e chi spinge per i diritti dei lavoratori e l'allargamento delle tutele previdenziali e assicurative. È una sfida per il Governo che speriamo di vincere. E' il primo passo di un cammino fondamentale per migliorare tutto il mondo sportivo italiano".