Verona: Juric 'dispiace perdere così'

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Mi spiace perdere quando hai tolto ogni gap contro squadre superiori in tutto. Purtroppo abbiamo pagato qualche ingenuità: del resto abbiamo molti giocatori di B che in A non hanno esperienza". Ivan Juric è insoddisfatto del ko subito nel finale con l'Atalanta. "Mi rammarico di non essere uscito da Bergamo almeno con un punto. I miei hanno fatto il massimo, purtroppo se concedi qualcosa di là hai gente di un altro pianeta come Gomez che ti lavora ai fianchi e ti punisce". "La strada è tracciata, bisogna continuare a tenere questo ritmo e questa qualità di gioco - chiude Juric -. Io vedo molte note positive a parte il paio di errori dietro: Di Carmine è al terzo gol in due partite, ma lui non mi sorprende. Ogni partita va affrontata con grandissima umiltà, con l'applicazione che serve per preparare una finale di Champions League. Bisogna pensare che il Torino è un altro mondo". (ANSA).