Via social addio giocatori a Sarri, 'con te siamo cresciuti'

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio, ma tanti dei suoi ormai ex giocatori hanno usato i social network per salutare il mister con tributi carichi di gratitudine e anche dispiacere. Dal capitano Immobile ("Abbiamo gioito, lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Voglio solo salutarti e ringraziarti per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista"), passando per Zaccagni, che con Sarri è esploso: "Abbiamo fatto un percorso importante nel quale mi hai insegnato tantissimo, hai sempre dimostrato di essere una persona onesta sia fuori sia dentro al campo - ha scritto l'esterno - Avrei voluto e sicuramente avresti meritato una fine diversa, ti auguro il meglio per il tuo futuro".

Anche Cataldi e Patric hanno giovato tantissimo degli insegnamenti dell'allenatore toscano; il centrocampista ritiene che grazie a Sarri la squadra abbia raggiunto "picchi inimmaginabili", mentre il difensore spagnolo sottolinea che "nella carriera di un calciatore ci sono tanti tecnici, ma pochi di questi ti forgiano facendoti diventare il giocatore che sei". Anche se a volte le strade si separano, continua Patric, "sono sicuro che prima o poi ci vedremo di nuovo". (ANSA). .