In tv con il "gemello del gol" Mancini: quella sera capimmo che Vialli non ce la faceva più

C’è stato un momento, uno preciso, in cui si è capito che Gianluca Vialli non ce la faceva più. Che la sua battaglia, coraggiosa ed emozionante, contro il tumore al pancreas stava per finire. Era il 27 novembre e quel giorno, da un cinema di Genova, il The Space del Porto Antico, in una sala che in quel momento ospitava solo loro due, Gianluca e Roberto Mancini si collegarono con Fabio Fazio e Che tempo che fa” in quella che fu l’ultima apparizione pubblica di Vialli.

Presentavano il commovente docu-film di Marco Ponti, La bella stagione, che è il racconto dello scudetto del 1991, un miracolo sportivo incredibile di una piccola squadra che in quegli anni macinò successi con quattro Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e riuscì a fare innamorare tantissimi italiani, che sampdoriani non erano, di quella storia e di quei colori unici, prima ancora che di quella squadra. Il film andrà stasera in prima serata su Raidue e va visto, perché è un gioiello, con un’istruzione per l’uso: meglio tenersi i fazzoletti a fianco. Si piangeva prima di ieri, si piangerà ancor di più ora.

L’anno successivo, quei ragazzi – che avevano in Paolo Mantovani un padre, un vero padre, non un semplice presidente, e in Vujadin Boskov un profeta simpaticissimo in panchina, uno zio buono – persero la finale di Coppa dei Campioni a Wembley contro il Barcellona di Crujff, con un gol di Koeman su punizione nei supplementari, a pochi minuti dai rigori. Quella sera, Vialli non giocò la migliore partita della sua vita. Ma, come hanno raccontato loro due nel collegamento con Che tempo che fa, l’abbraccio, infinito e commovente la sera in cui l’Italia di cui uno era allenatore e l’altro anima della delegazione, ha vinto l’Europeo dello scorso anno proprio sul campo di Wembley, ha chiuso un cerchio.

Gianluca, che sfoggiava una pochette blucerchiata, nel cinema in cui erano soli, scherzò anche sul suo giro di campo al Ferraris, con Jacopo Volpi che lo intervistava vestito solo di un paio di mutande bianche, non bellissime (“solo lui le aveva così” scherza Mancio nel film) e di un paio di calze altrettanto bianche su cui lo stesso Vialli scherzò con Fazio che gli chiedeva lumi sul look, lui così stiloso: “Sì, lo so che non erano il massimo e nemmeno il petto con i peli, eravamo reduci dagli anni Ottanta e allora si usava così. Poi, fortunatamente, prima a Torino e poi a Londra ho migliorato lo stile”. Anche se poi, nella prima intervista quando sbarcò in Inghilterra, rise: “Sono arrivato e c’è la nebbia. Sono nato e cresciuto a Cremona, dove c’è la nebbia, a Torino c’è la nebbia, arrivo a Londra c’è la nebbia. Meno male che sono stato otto anni a Genova, dove la nebbia non sanno cosa sia”.

E anche lì, che quella da Fabio Fazio sia stata l’ultima apparizione pubblica in televisione di Vialli era anche quella la chiusura di un cerchio: perché Fabio, tifosissimo sampdoriano e come tutti i sampdoriani di quell’età tifosissimo soprattutto di “quella” Samp che fece innamorare tutti, riesce sempre a tirare fuori il meglio da Gianluca. E l’intervista in cui Vialli racconta a Fazio di come la malattia l’abbia migliorato, di come gli abbia fatto capire i valori veri della vita e degli affetti, del suo sogno di morire dopo i suoi genitori e di accompagnare le sue figlie all’altare, è un pezzo di storia della televisione italiana, ma soprattutto una delle più belle mai fatte da un calciatore in tv, amata da tutti, indipendentemente dal tifo calcistico.

Dopo il collegamento con il cinema e la trasmissione, Mancini si trasferì sul mare, a Quinto, da “Carmine” che era il ristorante di sempre, quello dove andava a mangiare la squadra durante lo scudetto, quello dove i ragazzi ormai uomini della Samp d’oro si ritrovano tuttora, tutti gli anni, due o tre volte, per festeggiare, per salutarsi, per raccontarsi. Persino durante il lockdown, appena è stato possibile, ci sono andati. Ecco, quella sera Mancio festeggiava il suo compleanno e c’erano tutti gli amici di quella squadra: a memoria, Attilio Lombardo, che era il terzo del trio, Marco Lanna, attuale presidente blucerchiato, Moreno Mannini, Pietro Vierchowod, Ivano Bonetti, Gianluca Pagliuca, Gianni Invernizzi e Fausto Pari.

Tutti insieme cantarono Lettera da Amsterdam, che è una splendida canzone in cui la Samp diventa la metafora di una donna bellissima con cui passare la domenica e che, ancor oggi, dà i brividi quando viene suonata al Ferraris appena prima del fischio di inizio. Uno degli autori di quella canzone, insieme a Aldo De Scalzi e Federico Sirianni, è Vittorio De Scalzi, che è uno dei lutti blucerchiati degli ultimi mesi insieme a Sinisa, a Rocco Fotia, a Gianluca. Ma in quella festa di compleanno del Mancio da Carmine, quella sera non c’era Luca, troppo stanco e troppo sofferente per essere lì a festeggiare, anche il suo miglior amico.

E ieri mattina, seduto sui divanetti davanti al locale, dove gli avventori vanno a fumare, Carmine Vaccaro era seduto con le mani davanti agli occhi. Probabilmente piangeva, non ho avuto nemmeno il cuore di disturbarlo. E piangeva come piangevano in tanti oggi a Genova e non solo. Sampdoriani e non solo. Non ho mai visto tanti genoani, tutti direi, così commossi e rispettosi di un lutto, anche se a Genova tutto, ma proprio tutto, è derby.

Ognuno ha un aneddoto, una storia, un ricordo. Dalla Thailandia, dove vive oggi, Nicola Forcignanò, grande giornalista e grandissimo uomo, che in quegli anni era inviato sportivo al Corriere della sera e lui milanesissimo, fondò un club di giornalisti blucerchiati, ricorda le fughe notturne di Gianluca e Mancio verso Milano, con Paolo Mantovani che chiudeva un occhio: “Qui a Genova ormai le hanno conosciute già tutte…”. Oddio, non diceva proprio conosciute.

Mentre Giovanni Toti trasforma il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari, su cui campeggiano illuminazioni delle Feste, in una sorta di maxischermo di omaggio a Vialli, ognuno dà il suo contributo di ricordi, di aneddoti, di storie di condivisioni. Davide Maresca, giovane e brillantissimo avvocato marittimista genovese, tifosissimo blucerchiato, ricorda un episodio che racconta Vialli meglio di mille parole.

Gianluca, che è innamorato della Sampdoria, in questi anni è stato coinvolto varie volte in tentativi di acquisire la Sampdoria, che naviga in cattive acque finanziarie. In qualche caso era realmente partecipe dei progetti. Altre volte probabilmente si trattava soltanto di sciacallaggio alle sue spalle di gente che si riempiva la bocca con il suo nome per darsi una patina di presentabilità. E il fatto che lui non smentisse era visto come una “benedizione” da lontano, mentre forse era solo speranza perché è chiaro che questa sarebbe stata un’ulteriore ragione di vita per Gianluca. Insomma, a un certo punto Maresca aveva degli interlocutori credibili e scrisse a Vialli, senza averlo mai visto, né conosciuto, come si fa quando si prova una missione disperata, con la certezza che non sarebbe mai arrivata risposta. Certezza scalfita da Gianluca dopo pochi minuti: “Piacere avvocato, dica pure. Come possiamo aiutare la nostra Sampdoria?”.

Guardare i social ieri, raccontava un affetto assoluto, dichiarazioni d’amore per un uomo prima ancora che per un giocatore. E fra migliaia e migliaia di post mi piace citare quello di Barbara Flachi, che si è innamorata di Vialli ancora ragazzina e anche oggi che lavora in ospedale e vive in Toscana ha la cameretta piena di foto, poster e ritagli di Gianluca, come lo sono sempre state le nostre camerette da ragazzi. Il dolore di Barbara è il dolore di un Paese, l’Italia.

Ma, soprattutto, è il dolore di una generazione, la nostra, di chi è nato e cresciuto fra gli anni Settanta e gli Ottanta e che, con Gianluca, vede andare via la gioventù, anche la sua. E il dolore di una città di mare, dove Vialli, uomo di pianura, uomo padano, ha sempre voluto restare negli anni più belli della sua carriera, anche quando le grandi squadre gli offrivano contratti miliardari (c’era la lira allora) e ponti d’oro. Gli eroi son tutti giovani e belli. E Gianluca è stato il nostro eroe.