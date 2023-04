L' "ultimo bomber di sinistra" si candida a destra: la storia di Zampagna

Si definiva "l'ultimo bomber di sinistra" e salutava i tifosi del Livorno con il pugno chiuso dopo il gol, ma oggi si candida con lo schieramento di centrodestra a Terni. L'ex calciatore Riccardo Zampagna, attaccante di Atalanta, Messina, Sassuolo e Ternana e oggi direttore tecnico dell'omonima scuola calcio dell'A.S.D. San Giovanni Bosco Terni, si candida nella città umbra a sostegno del candidato sindaco Orlando Masselli, esponente di Fratelli d’Italia. Originario proprio di Terni e figlio di operai impiegati alle acciaierie della città, Riccardo Zampagna ha sempre sostenuto che le sue origini erano di sinistra e comuniste.

"L'ultimo bomber di sinistra"

Il 16 gennaio 2005, quando vestiva la maglia del Messina, fu sanzionato per il saluto a pugno chiuso rivolto ai tifosi avversari del Livorno, celebri per le loro simpatie di estrema sinistra. E nel 2015 in un’intervista al Corriere della Sera si definiva "l'ultimo bomber di sinistra" e omaggiava il padre "morto per l’acciaieria".

"Ho deciso, come al solito contro corrente"

Altri tempi oggi la sua candidatura è a supporto di Masselli, un uomo "scelto direttamente da Giorgia Meloni". Zampagna non si candida con Fratelli d'Italia ma con "Terni protagonista Masselli sindaco", una delle sette liste che sostengono il politico. Svolta a destra per l'ex bomber? No. "Ho deciso, come al solito contro corrente, di metterci la faccia, ben cosciente della mia storia che non intendo minimamente rinnegare", ha detto Zampagna a Il Messaggero.

"E' una provocazione per svegliare la città"

Ma la sua candidatura, ha ribadito l'ex attaccante, "non è dunque da intendere come una candidatura politica o una svolta a destra, ma quasi una provocazione per svegliare la città, che non può permettersi assolutamente di tornare indietro". Ma Zampagna non è solo: nelle liste civiche di sostegno a Masselli trova posto anche un'altra bandiera della Ternana, Fabrizio Fabris