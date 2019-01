Zeegelaar, l'Udinese tornerà a salire

(ANSA) - UDINE, 11 GEN - "L'Udinese occupa una posizione di classifica che non merita: assieme ai compagni faremo in modo che torni al più presto a salire in graduatoria": si è presentato così, in conferenza stampa, rivolgendosi ai tifosi, Marvin Zeegelaar, laterale olandese di 28 anni che è arrivato in prestito secco dal Watford, l'altra squadra della galassia Pozzo, fino al 30 giugno. "Fin da giovane, quando giocavo in Olanda, il mio sogno, come quello di tutti i calciatori, era quello di arrivare un giorno nel campionato italiano, uno dei più affascinanti e difficili al mondo: sta a me convincere il mister Dal punto di vista fisico mi sento pronto a esordire". Sul mercato, il direttore generale Franco Collavino ha spiegato che la società sta valutando opportunità da cogliere, non solo relative al campionato in corso, ma anche di prospettiva, com'è accaduto negli ultimi anni con gli acquisti di Lasagna e Barak, perfezionati in inverno e operativi dal campionato successivo.