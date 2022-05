I 75 anni di Zeman col suo Foggia contro l'Entella, la squadra che più gli somiglia

Se qualcuno lo raccontasse senza contestualizzare la situazione, sarebbe il classico esempio di storia impossibile. Cioè, c’è un vecchietto di 75 anni su una panchina di calcio e ci sono più di 1200 persone, che lo seguono attraversando l’Italia, dalla Puglia alla Liguria, 784 chilometri per la precisione, da Foggia a Chiavari, e cantano e ballano e saltano e festeggiano per 95 minuti senza mai fermarsi, nemmeno quando la situazione sembra disperata. E sono in serie C, anzi Lega Pro, come si chiama oggi, non in finale di Champions League.

E poi perdono, dopo due partite bellissime e straordinarie, e sono eliminati dai play-off, ma continuano a cantare e a festeggiare e salutano la loro squadra in un abbraccio che sembra non finire mai nella calda notte di Chiavari e che è commovente ed emozionante, perché fa vedere quanto il calcio possa essere bello.

La sintesi di Entella-Foggia

Insomma, tutto questo è il riassunto minimo di Virtus Entella-Foggia, scontro del terzo turno dei play off della Lega Pro, che tecnicamente si chiama “Primo turno nazionale” e che ha messo in scena due partite, domenica sera a Foggia e ieri sera a Chiavari, che sono uno spot assoluto di bellezza per il calcio. Finisce con un risultato aggregato di 2-2, ma passa l’Entella in virtù del migliore piazzamento nella regular season. E ora si continua con un doppio scontro dei chiavaresi contro il Palermo che, tanto per dire, ha fatto 32mila spettatori ieri sera nel ritorno del primo turno contro la Triestina al Renzo Barbera. Roba che tre quarti delle squadre di serie A si sognano numeri così.

La magia

Ma la magia di Virtus Entella-Foggia è il derby con la virtù dell’allenatore dei pugliesi, che è Zdenek Zeman e racconta tantissimo della bellezza di tutto questo che va molto al di là del calcio, ma che riconcilia con la civiltà, con il rispetto, con lo sport.

Di quanto siano state belle e combattute entrambe le partite, all’andata e al ritorno, si è detto e sia a Foggia che ieri a Chiavari avrebbero potuto vincere entrambe. E lo fanno con giocatori abituati quasi esclusivamente a giocare in C: in verità l’Entella ne ha tre che hanno giocato in serie A, Daniele Dessena, Matias Silvestre e Leonardo Morosini, ma partono tutti e tre dalla panchina.

Ma è l’ennesimo segno del calcio fatto di gioco e non di nomi, di umanità e non di gente montatissima, di passione e non di business.

Abbraccio tra Dessena e Zeman

Il calcio più bello. E l’abbraccio fra Dessena e Zeman, che si sono conosciuti a Cagliari, è un altro bellissimo segno della giornata.

Il resto, per l’appunto, è il trionfo del boemo, sconfitto sul campo, ma al centro delle coccole di tutti, a partire ovviamente dalle centinaia e centinaia di foggiani venuti a salutarlo, con tutti i Cicolella e le Melito del mondo ad amarlo.

Il compleanno

Perché i 75 anni di Zeman si festeggiavano proprio ieri sera, con il compleanno in campo.

Una figura splendida, come sempre, lo fa la Virtus Entella, che della pulizia, del rispetto delle regole, della correttezza e insomma di tutti i principi zemaniani ha sempre fatto la sua bandiera e due sono i momenti più alti di questa storia, più ancora della vittoria e della rimonta con un uomo in meno: il fatto che il presidente Tonino Gozzi, che è anche presidente nazionale di Federacciai, il numero uno della Confindustria dell’acciaio, imprenditore serio e perbene se ce n’è uno, prima del fischio d’inizio consegna al boemo una maglia dell’Entella con il numero 75 e il nome Zeman sulla schiena.

In tutto lo stadio di Chiavari scorre un brivido di emozione bellissima.

E poi lo stesso Gozzi ringrazia pubblicamente i tifosi del Foggia “perché mai al Comunale avevo mai visto una tifoseria così”. A tratti il loro canto è talmente alto e bello – molto al di là della retorica di alcune tifoserie di serie A che sono le migliori del mondo sempre e solo per autocertificazione – che a Chiavari sembra esserci il terremoto e tremano anche i balconcini da cui, come sempre, alcuni spettatori godono il match dal personalissimo palchetto della loro cucina nelle case attorno allo stadio-bomboniera della capitale del Tigullio.

Tutto qui odora e profuma del calcio bello e pulito di cui Zeman è l’immagine: la focaccia al formaggio da Manuelina con Cesare Carbone prima della partita, meraviglia prima della meraviglia in campo; lo splendore di questo scorcio di Liguria; e poi il gioco messo in mostra da entrambe le squadre, l’agonismo straordinario di una partita vera, i cinquemila posti del Comunale gremiti come non mai, come spesso non è accaduto nemmeno negli anni dell’Entella in B. E’ tornato anche Ciccio Caputo che qui ha iniziato la sua scalata che l’ha portato in Nazionale.

E lui, il festeggiato, il boemo?

Zeman festeggia i suoi 75 anni prima in radio a “Un giorno da pecora” dove continua la polemica a distanza con Mourinho, che l’aveva accusato di non aver mai vinto nulla, tranne due campionati di serie B. E lui scherza: “Si è dimenticato la vittoria in C2 con il Licata”.

Il boemo, l’unico che può davvero fregiarsi del titolo di Maestro, ha vinto anche con il Foggia che fu il preludio a quello dei miracoli, con Signori, Baiano e Rambaudi e alla guerra contro il calcio di Moggi, e con il Pescara con cui vinse la B con uno splendido calcio e lanciò Verratti, Immobile e Insigne.

Botta e risposta con Mou

Ma il botta e risposta con Mou – uno che secondo Zeman non ha moltissimo da mostrare a differenza di Sarri e l’ha detto chiaramente quando i due si sono affrontati nel derby di Roma, che lui conosce benissimo avendo allenato entrambe le squadre della Capitale, la Roma addirittura due volte – continua con una battuta assolutamente zemaniana sulla qualificazione della Roma alla finale di Conference League: “Mi sembra una Coppa per Paesi calcisticamente sottosviluppati”. Ma, stavolta, di fronte ai 75 anni di un mito, persino il portoghese ha abdicato alla sua vis polemica: “Anche se con un giorno di ritardo, vorrei fare gli auguri di buon compleanno al mister Zeman”.

Il resto del dopopartita di Chiavari è un po’ di amarezza per la partita (“Spiace per il palo e per un rigore che non ci hanno fischiato, che per me era netto”), ma soprattutto per il campionato che – per il particolare regolamento dei play off di Lega Pro – trasforma un pareggio in una sconfitta, facendo prevalere i risultati della stagione regolare.

Il che ci sta, ma per il Foggia di quest’anno è stata una lotta contro tutto e contro tutti, con quattro punti di penalizzazione, poi restituiti, ma soprattutto con i sei punti realizzati contro il Catania poi tolti quando gli etnei sono stati tolti dalla classifica a un soffio dalla fine del campionato, una cosa incredibile e antisportiva.

Ecco, con quei punti, Zeman avrebbe finito in un’altra posizione e forse staremmo qui a raccontare un’altra storia, tanto che confida: “Non so se continuerò, devo parlare con la società”.

Una perdita enorme per il calcio

Ma l’accoglienza dell’Entella con la Virtus abbinata alla virtù del boemo, e le migliaia di foggiani che continuano a cantare e a ringraziarlo nella notte di Chiavari, fanno capire che sarebbe una perdita, enorme, per il calcio.

Perché Zeman si racconta in una sua semplice frase: “Talvolta i perdenti hanno insegnato più dei vincenti. Penso di aver dato qualcosa di più e di diverso alla gente “.

Ha funzionato così anche il giorno del suo 75esimo compleanno.