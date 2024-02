C'è tanta preoccupazione per le condizioni di salute di Zdenek Zeman. Il tecnico boemo è stato nuovamente ricoverato in ospedale per alcune complicazioni legate all'intervento sunbito lo scorso 19 febbraio. Zeman si trovava in convalescenza a causa dell'applicazione di 4 bypass coronarici. Alla base della complicanza il presunto rigetto di uno degli stent impiantati in occasione del delicato intervento chirurgico. L'ex allenatore di Lazio, Roma e Napoli (tra le altre) potrebbe essere costretto a sottoporsi a una nuova operazione.

L'intervento e l'addio al Pescara

Zeman, 76 anni, era stato male durante un allenamento del Pescara, lo scorso dicembre. Dopo i controlli era tornato in panchina. Il 17 febbraio scorso un nuovo ricovero, al quale è seguito l'intervento alle carotidi alla clinica Pierangeli di Pescara. Da qui l'addio al Pescara, adesso guidato dal suo ex vice Bucaro nel campionato di Serie C.

"Vicissitudini personali mi costringono a questa scelta"

"Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta - aveva detto Zeman -. Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest’anno terminasse diversamente. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. Sono sicuro che con la vicinanza delle gente sapranno fare bene. Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto e amicizia costruito nel tempo e che spero ci faccia tornare presto a vivere altri momenti importanti”.