Zidane, Mbappè? da tempo sono innamorato di lui

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - E' la vigilia di Real Madrid-Paris SG, e Zinedine Zidane dichiara pubblicamente il proprio amore per Kylian Mbappè, come lui campione del mondo con la Francia, 20 anni dopo il trionfo di Zizou e compagni. "Con Mbappé non si può parlare di amore a prima vista - dice Zidane in conferenza stampa -: è da un sacco di tempo che sono innamorato di lui! Da anni, è anche venuto qui a Valdebebas a fare una prova… Però domani è solo un rivale". Di sicuro il Real vuole fare del ragazzo prodigio del Psg un nuovo 'galattico' e il diretto interessato, che da bambino avevacome idolo Cristiano Ronaldo, non nasconde di essere attratto dall'idea di trasferirsi nella 'Casa Blanca'. "Domani viene qui come avversario - dice ancora Zidane - e a me adesso interessa cosa faremo noi e quindi, casomai, come fermarlo. Chi toglierei al Psg fra lui e Neymar? Credo giochino tutti e due, comunque non so, sono entrambi fortissimi". Poi il discorso si sposta su Gareth Bale: giocherà domani? " Domani vedrete - risponde -. Sarà una partita importante per tutti, anche per lui, contro una squadra che sta disputando una magnifica stagione. I fischi del pubblico? Abbiamo bisogno dei nostri tifosi nei 90 minuti e anche di Gareth, come di tutti gli altri." (ANSA).