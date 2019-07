Sarà il calciatore più pagato della storia dell'Inter al pari di Bobo Vieri. Nicolò Barella ormai vicinissimo alla squadra di Antonio Conte. Dopo una lunga trattativa, la società nerazzurra avrebbe raggiunto un accordo con il Cagliari dopo aver alzato l'offerta a 45 milioni di euro. Ma il pagamento del centrocampista della Nazionale sarà comunque un pagamento dilazionato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio avrebbero proposto al Cagliari la formula del prestito oneroso "per una cifra tra i 10 e i 12 milioni e un riscatto obbligatorio tra un anno che garantisca al Cagliari 40 milioni". C'è poi un bonus pari a 5 milioni.

Nainggolan verso la Cina, Icardi spera ancora nella Juve

Chiuso l'affare Barella ora l'Inter deve cercare di vendere Radja Nainggolan e Mauro Icardi, che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Per il "Ninja" si attende un'offerta dalla Cina con il Dalian Yifang del nuovo tecnico Rafa Benitez in vantaggio sullo Shanghai Shenhua che ha appena acquistato dalla Roma Stephan El Shaarawy. Più complicato il futuro dell'ex capitano nerazzurro Icardi. Secondo alcune indiscrezioni, non è andata in fumo la trattativa per il passaggio alla Juve, che però deve snellire la rosa seguendo le indicazioni di Sarri.

Perin e Cuadrado in vendita, Sarri vuole trattenere Bonucci

I bianconeri stanno cercando di vendere il portiere Mattia Perin dato che è tornato a Torino Gigi Buffon. Per l'ex genoano c'era un interessamento della Roma che poi ha sterzato su Pau Lopez del Betis Siviglia. Ora si tratta con la Fiorentina, che ha ceduto in prestito Alban Lafont al Nantes. In alternativa c'è il Portogallo (Benfica). Continuano a circolare insistenti voci sul trasferimento di Leo Bonucci alla corte di Pep Guardiola al Manchester City. Ma Sarri cercherà di trattenere il difensore anche dopo il probabile arrivo del talento olandese De Ligt. C'è poi Juan Cuadrado, che ha ricevuto un'offerta milionaria dallo Shanghai Shenhua.

Roma su Mancini, ma il sogno resta Higuain

L' "affare Icardi" è legato alla cessione di Gonzalo Higuain. Il "Pipita" ha dato la disponibilità per il passaggio alla Roma, ma chiede una ricca liquidazione da parte della Juve. Ma anche la società giallorossa per ora non può fare follie per l'attaccante argentino. Proprio la Roma sta definendo con l'Atalanta il trasferimento nella capitale di Gianluca Mancini. Per il difensore nerazzurro sono pronti 25 milioni con pagamento dilazionato.

Napoli: continua la telenovela Rodriguez

Il Napoli cerca di convincere James Rodriguez che il Real ha convocato per la tournée in Canada e negli Stati Uniti. Il colombiano avrebbe espresso la volontà di restare in Spagna ma passare all'Atletico Madrid. Le merenguese sono intenzionate a chiudere con De Laurentiis ma vogliono 40 milioni di euro. ADL porterà all'ombra del Vesuvio anche Eljif Elmas. Chiusa la trattativa con il Fenerbahce per il 19enne sulla base di 15 milioni più tre di bonus.

Lotito respinge l'offerta dello United per Milinković-Savić

Infine la Lazio che ha definito con la Spal la trattativa per Manuel Lazzari, che dovrebbe effettuare le visite mediche l'11 luglio. Resto sul mercato Sergej Milinković-Savić. Il presidente Lotito ha chiarito ancora una volta che non è disposto a fare sconti e ritiene inadeguata l'offerta di 70 milioni avanzata dal Manchester United.