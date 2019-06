Juve e Sarri: settimana decisiva. Ma la lista di calciomercato è già pronta

La panchina della Juve è ancora vuota. Come un disco rotto, Fabio Paratici (quindi la società bianconera) ripete: "Abbiamo idee chiarissime, ma ci vuole del tempo". E il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea ed ex del Napoli. L'allenatore toscano ha raggiunto gli obiettivi richiesti nel 2018 da Roman Abramovich, la qualificazione in Champions League (è arrivato terzo in Premier League) e la conquista dell'Europa League, ma è stato spesso contestato dai tifosi dei Blues e ha avuto anche qualche problema nello spogliatoio. Sarri ha un contratto con i londinesi sino al 2020, ma il divorzio è una ipotesi più che concreta.

Sarà la settimana decisiva

Nel weekend Fabio Paratici avrebbe incontrato nuovamente l'entourage dell'ex tecnico del Napoli. E Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, avrebbe parlato con l'agente di Sarri, Fali Ramadani, per definire i dettagli dell'addio ai Blues. Secondo The Guardian, il Chelsea avrebbe dato il via libera alla rescissione del contratto del tecnico italiano. Sarà quindi una settimana decisiva per il ritorno in Italia del tecnico toscano e già martedì 11 giugno potrebbe arrivare l'ufficializzazione del nuovo contratto con la Juve.

Dal Chelsea arrivano Higuain e Palmieri

Manca l'ufficialità di Sarri e la campagna trasferimenti prenderà ufficialmente il via il 1 luglio, ma le trattative del calciomercato bianconero sono già state avviate. Tornerà nella rosa dei campioni d'Italia Gonzalo Higuain. Nella stagione 2018-19 il "Pipita" non ha brillato né al Milan né al Chelsea, ma Sarri chiederà la conferma dell'attaccante argentino nella sua nuova squadra. Dal Chelsea dovrebbe arrivare anche il difensore della Nazionale ed ex romanista, Emerson Palmieri. Paratici avrebbe già chiuso le trattative per due giovani difensori: l'argentino del Genoa, Cristian Romero e il turco del Sassuolo, Merih Demiral.

Assalto a Milinkovic-Savic, asta con il Real per Pogba ed Eriksen

Ma sono altri i nomi "pesanti" per cercare l'ennesimo assalto alla Champions League. In cima alla lista c'è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, ora considerato "cedibile" dal presidente Lotito. Nella trattativa potrebbe entrare anche Leonardo Spinazzola. Il sogno però resta quello di riportare a Torino Paul Pogba. Il "Polpo" lascerà il Manchester United dopo una stagione poco positiva, ma è stato inseguito a lungo dal Real Madrid di Zinedine Zidane. Le merengues potrebbero soffiare a Paratici anche Christian Eriksen. Si complica anche la trattativa per il francese Adrien Rabiot. Il ritorno di Leonardo al Paris Saint-Germain ha congelato la cessione del centrocampista.