Champions, i pareggi di Lazio e Milan. Provedel segna, Leao spreca

Se il NewCastle alla resa dei conti è sembrato un avversario molto al di sotto delle aspettative, squadra mediocre e senza grande fantasia che fa della sua disciplina l’unica virtù, la Lazio non aveva molte speranze di trovarsi un avversario meno difficile del previsto. L’Atletico è da anni che calca i sentieri della Champions, cambiando qualche risultato, a volte sfiorando pure la vittoria finale, ma mai fisionomia. Sarri, a rimorchio di un avvio di campionato balbettante, s’è ritrovato di fronte il Cholo, il tecnico più vicino per idee e sistemi a Allegri e Mourinho, due con cui non è mai andato troppo d’amore e d’accordo e che qualche volta gli hanno pure fatto vedere i sorci verdi. Schierati con cinque difensori e tre centrocampisti, i colchoneros avevano da subito lasciato campo alla Lazio per trovare spazi alle sue spalle: cioé quello che fanno da sempre sotto la guida di Simeone.

Ne è nata una partita dai ritmi improvvisi, intasata per lunghi tratti negli ingorghi delle zolle di terreno protette dagli spagnoli. In quelle mischie, il gol poteva venire o da una magia di una delle sue stelle, come quella provata in giravolta da Luis Alberto al 27’ che mandava la palla a lambire il palo, o con un rimpallo e la botta di fortuna come l’autogol di Kamada sul destro di Barrios che ha spiazzato Provedel alla mezzora. L’Atletico è questa roba qui, lo sappiamo, l’esaltazione dell’Allegri d’antan, baricentro basso e le sue massime derisorie, sul calcio che è semplice e gli episodi che decidono le partite. Non conta che adesso il Max le abbia un po’ rivedute. Simeone è da 13 anni che viaggia così con i colchoneros e li ha portati pure lontano.

Dopo il gol ha intasato ancora di più tutte le linee di passaggio, Griezman è retrocesso a fare il terzino quasi in pianta stabile e appena poteva pure Morata faceva il centrale nella sua area. In quei pochi metri trafficatissimi, la Lazio si perdeva nelle sue ragnatele di passaggi senza trovare verticalità. L’unica vera occasione da gol, nasceva al 10’ della ripresa da un errore di Oblak che serviva Felipe Anderson: palla a Immobile, tutto solo, che tirava scelleratamente in bocca al portiere. In compenso, l’Atletico appena si affacciava in avanti, centrava un palo con la solita deviazione di Romagnoli sul tiro di Morata e impegnava Provedel di nuovo con l’ex juventino. Al 25’ era ancora il portiere della Lazio a salvare baracca e burattini sulla botta da distanza ravvicinata di Lino. Sembra tutto finito, l’arrembaggio produce una parata di Oblak su sventola di Cataldi, ma poco altro. Fino all’ultimo minuto. Quando arriva san Provedel.