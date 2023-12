Agli ottavi di Champions con pochi soldi e nessun campione: ecco la favola Copenhagen

Prendi una squadra senza campioni e una banda di ragazzini, supera Manchester United e Galatasaray e conquista gli ottavi di finale di Champions League. E' la favola del Copenhagen FC, una squadra con un'età media di 25,4 anni e un valore complessivo di 66,35 milioni di euro, praticamente quasi come il singolo campione della Juve Dusan Vlahovic. Ma i "Løverne" ovvero i "Leoni" danesi campioni non ne hanno.

Le vecchie conoscenze del calcio italiano

La stella della squadra è Diogo Gonçalves, centrale difensivo portoghese ex Benfica. La promessa si chiama Ronny Bardghji, ala destra di origine kuwaitiana ma con passaporto svedese. Per il resto tanti giovani del settore giovanile (dieci giocatori) e metà rosa composta da stranieri (sono 14). E poi qualche vecchia conoscenza del calcio italiano: gli attaccanti Khouma El Babacar (ex Fiorentina, Lecce e Sassuolo) e Andreas Cornelius (Atalanta e Parma) il centrocampista Lukas Lerager (ex Genoa) e il difensore slovacco Denis Vavro (ex Lazio).

Un allenatore sconosciuto e "fatto in casa"

A Copenaghen festeggiano ma ricordano con orgoglio che la Byens Hold, la "Squadra della Città" (altro soprannome della squadra, ndr), agli ottavi di Champions League ci era già arrivata 13 anni fa, nella stagione 2010/11. Al termine di quel campionato, disputato con il modesto Fremad Amager, avrebbe appeso le scarpette al chiodo il centrocampista Jacob Neestrup ovvero l'attuale allenatore del Copenaghen. Anche il grande artefice della favola Copenaghen non ha un curriculum di caratura europea ma è un prodotto della casa. Ha raggiunto la panchina della prima squadra nel 2022 partendo dal ruolo di vice-allenatore dell'Under-17. E nella sua prima stagione ha conquistato la Superligaen (il massimo campionato) e la Coppa di Danimarca.

"Abbiamo la possibilità di passare il prossimo turno"

Neestrup sa bene di aver già fatto l'impresa ma giura che la favola Copenaghen non è finita. "Ci abbiamo sempre creduto. Oggi nessuno può dire che questo sia 'solo' un secondo posto. È un secondo posto fantastico - ha detto ai microfoni di Uefa.com -. Siamo stati senza dubbio la seconda migliore squadra in sei partite in questo girone". Poi la promessa: "Sono molto orgoglioso dei giocatori. Sono orgoglioso di poter regalare a tutti i ragazzi e le ragazze di Copenhagen un'altra fantastica esperienza all'inizio del 2024 che il club merita. Se riesci a superare un girone con Manchester United, Bayern Monaco e Galatasaray, con tre punti sul Galatasaray e quattro sullo United, allora hai anche la possibilità di passare il prossimo turno. Se non sarà questa la nostra mentalità, perderemo di sicuro".