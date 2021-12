Il Liverpool passa a San Siro, Milan fuori dall'Europa. Inter sconfitta a Madrid

Finisce con una sconfitta il sogno qualificazione del Milan che a San Siro passa in vantaggio ma poi subisce la rimonta del Liverpool che non concede sconti. Per effetto della vittoria dell'Atletico in Portogallo contro il Porto gli uomini di Pioli chiudono il girone all'ultimo posto e dicono addio anche ai playoff di Europa League. Serata amara anche per l'Inter che a Madrid viene superata dal Real per 2 a 0 e fallisce l'assalto al primo posto del girone. I campioni di Italia passano comunque agli ottavi di finale della Champions League.

Milan Liverpool 1-2

Pioli sceglie Messias (alla prima da titolare in Champions) Brahim Diaz e Krunic a supporto di Zlatan Ibrahimovic per provare a scardinare la difesa del Liverpool. Il tecnico dei Reds, Jurgen Kloop, non rinuncia alle stelle della squadra, Salah e Mané. Inizio di gara senza particolari emozioni con le due squadre che si controllano senza affondare i colpi. Al 29esimo, alla prima occasione della partita, il Milan passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Messias, deviazione di Romagnoli, Allison salva ma Tomori si avventa sulla ribattuta e insacca. Al 36esimo arriva il pari degli inglesi. Chamberlain entra in area e calcia di potenza. Maignan si oppone ma la palla finisce sui piedi di Salah che non sbaglia e trafigge i rossoneri. Non succede più niente di rilevante e il primo tempo si chiude sull’1 a 1.

Il Milan parte bene nella ripresa ma al 55esimo il Liverpool passa in vantaggio. Errore clamoroso di Tomori che regala la palla a Manè, l’attaccante dei reds calcia di potenza, Maignan respinge di istinto ma Origi è pronto di testa a mettere in rete. Il Milan prova a reagire e si rende pericoloso al 61esimo con Krunic che da buona posizione spara alto sopra la traversa. Al 70esimo grande occasione per gli inglesi con Origi che di testa manda di poco a lato. Al 85esimo il Diavolo potrebbe riaprire il discorso qualificazione. Filtrante di Bakayoko per Kessie che si ritrova solo davanti ad Alisson ma spara sul corpo del portiere brasiliano. In pieno recupero è Chamberlain che si mangia il terzo gol su azione di contropiede. Vittoria meritata degli inglesi che chiudono il girone a punteggio pieno con 6 vittorie in 6 gare.

Real Madrid Inter 2-0

Foto Ansa

L’Inter torna al Santiago Bernabeu per la prima volta dopo la notte magica del Triplete. Real pericoloso già al secondo minuto. Vinicius jr punta l'area e piazza il destro che finisce a lato ma non di molto. Gli spagnoli passano in vantaggio al 17esimo. Rodrygo serve Kroos ai 20 metri, sinistro teso nell'angolo basso, Handanovic è battuto. Al 31esimo gli uomini di Inzaghi sfiorano il pari. Corner tagliato di Calhanoglu, Perisic la spizza di testa, la palla sbatte sul legno esterno ed esce. Al 45esimo grande occasione per i padroni di casa. Azione manovrata, Kroos per Rodrygo che si gira in area, il suo destro si infrange sul palo con Handanovic immobile. La prima frazione di gioco si conclude con i blancos avanti di una rete.

Parte bene l’Inter nella ripresa. Dopo appena 3 minuti palla in verticale di Calhanoglu, intelligente velo di Lautaro per l'inserimento di Barella, che però calcia alto da posizione favorevole. Al 64esimo è ancora il giovane centrocampista nerazzurro ad essere protagonista ma questa volta in negativo: cartellino rosso per un fallo di reazione dopo uno scontro di gioco con Militao. Inter in 10 uomini. Al 79esimo gli spagnoli trovano il raddoppio e chiudono il match. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, conclusione dal limite di Asensio con la palla che sbatte sul palo e si insacca. La sconfitta al Bernabeu costringerà l'Inter ad affrontare agli ottavi una delle squadre arrivate al primo posto nei gironi di qualificazione.