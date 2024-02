Ancora nervi tesi al Napoli: gesto di stizza di "Kvara". Cannavaro: "Serve rispetto"

"Abbiamo tanto da lavorare ma ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo ritrovato la voglia di lottare". Francesco Calzona può dirsi soddisfatto per la sua prima panchina con il Napoli. Il pareggio per 1-1 con il Barcellona nella gara di andata degli ottavi di finale di è un ottimo risultato per il tecnico. Ma resta tanto nervosismo nell'ambiente anche dopo la nomina del terzo allenatore in stagione (sono stati esonerati prima Rudi Garcia e poi Walter Mazzarri).

Il gesto di stizza di Kvaratskhelia

A metà del secondo tempo della gara di Champions, Khvicha Kvaratskhelia è stato sotituito con Lindstrom e non ha gradito la decisione del nuovo tecnico Calzona. L'attaccante georgiano ha reagito con un gesto di stizza. Calzona ha minimizzato: "In campo tengo i giocatori che dimostrano una prestazione eccellente, indipendentemente dal nome. Kvara è stato sostituito, magari la prestazione non è stata fantastica, ma è normale che un calciatore possa avere una serata storta. Kvara si metterà sotto e lavorerà. Non mi è dispiaciuto tatticamente. Gli è mancato il guizzo nel saltare l'uomo, ma non ha fatto malissimo tatticamente, sono abbastanza soddisfatto".

Cannavaro: "Devi avere rispetto anche per i tuoi compagni"

Fabio Cannavaro ha criticato duramente il comportamento di Khvicha Kvaratskhelia. "Kvara arrabbiato per il cambio? Devi avere rispetto anche per i tuoi compagni che stanno entrando in campo e che si allenano ogni giorno come te - ha detto l'ex campione del mondo del 2006 -. Un allenatore nuovo magari vuole anche dare la possibilità a che è più fresco. Questi atteggiamenti, per un allenatore, danno fastidio". Anche Fabio Capello nel commento post-partita di Napoli-Barcellona in diretta su Sky non è stato tenero. "Kvaratskhelia non mi è piaciuto: non deve fare quei gesti, se esci devi abbracciare il compagno, non fare così".