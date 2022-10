Via a volata Champions: rischiano tre big della Premier. Quattro turni in un mese

La Champions riprende la sua marcia serrata, con quattro turni in un mese, e mette il fiatone anche a molte big. In particolare sono sotto esame tre protagoniste deludenti della Premier, che rischiano molto anche in Europa.

Per Liverpool, Tottenham e Chelsea ogni ulteriore frenata puo' essere esiziale, come diventa vitale un successo per le italiane in difficolta': la Juve non dovrebbe faticare col Maccabi mentre l'Inter si gioca il suo futuro (e forse la panchina di Inzaghi) nel big match col Barcellona di Lewandowski. In Europa League la Roma arriva lanciata alla super sfida col Betis, mentre la Lazio deve confermare la continuita' acquisita, in casa dello Sturm Graz. Basilare trasferta in Conference per la Fiorentina nella tana degli Hearts, travolti in Scozia dai Rangers.

La stagione presenta già il conto al Liverpool di Klopp. Nonostante una doppietta di Firmino è stato fermato sul 3-3 dal Brighton di De Zerbi. Ha una gara in meno ma l'Arsenal dista 11 punti e anche il quarto posto e' lontano. I Rangers sono avversari ostici e, dopo il tracollo al Maradona, le certezze vacillano. Naviga col vento in poppa il Napoli di Spalletti che vuole prenotare la qualificazione ospitando l'Ajax che ha preso un punto in due gare.

Discorso analogo nel gruppo D per il Tottenham di Conte, bastonato dall'Arsenal, in regressione di risultati. Una sconfitta a Francoforte (che ha messo ko il capolista Union Berlino) complicherebbe la qualificazione in un girone equilibrato che vede lo Sporting, a punteggio pieno, impegnato a Marsiglia contro una squadra imbottita di ex protagonisti della serie A. Forse uno spiraglio si sta aprendo nella tormentata stagione del Chelsea, che ha strappato un sofferto successo finale nell'esordio del tecnico Potter.

Ma ora, nel clou del gruppo E, non ha alternative alla vittoria col solido Milan di Pioli, capolista ma privo di molti titolari. I Blues, ultimi, se non vincono hanno gia' un piede fuori dalla Champions. Nel gruppo C il Bayern puo' incrementare la sua fuga a punteggio pieno se batte in casa il Plzen. Dopo la crisi (3 punti in 4 gare) sembra avere superato l'impasse travolgendo il Leverkusen. Per il secondo posto battagliano Inter e Barcellona, che si affronteranno due volte in otto giorni, ma dopo il ko con la Roma (quarto in otto turni) una sconfitta sarebbe catastrofica. Xavi ha blindato la difesa (migliore della Liga, con Ter Stegen imbattuto da 500'), al resto pensa Lewandowski (9 gol in 7 gare).

Real Madrid e Manchester City (che ha giocato a tennis nel derby con l'United), nel gruppi F e G, non dovrebbero faticare ad avvicinare la qualificazione ospitando Shakhtar e Copenaghen. Buona chance del Lipsia di risalire la china contro il Celtic. Ultima spiaggia per il Siviglia, in Liga in zona retrocessione, nella complicata sfida col Dortmund.

La vera sorpresa viene dal gruppo B, dominato dal Bruges dell'ex bolognese Skov Olsen e dell'ucrraino Yaremchuk, che ospitera' l'Atletico di Simeone che ha un andamento molto altalenante. Per non restare ultimo il Porto deve battere il deludente Leverkusen.

In Europa League la Roma, sulle ali del successo di San Siro, deve conquistare 4 punti nelle due sfide col Betis per non rischiare il secondo posto. L'appuntamento di giovedi' e' il clou della giornata, il Betis finora implacabile in Liga, ha avuto una battuta a vuoto a Vigo giocando in 10 a lungo per l'espulsione di Luiz Felipe. Situazione equilibrata nel gruppo della Lazio con 4 squadre a tre punti. Una vittoria giovedi' in casa dello Sturm Graz faciliterebbe la corsa per la qualificazione. Tra le altre gare di spicco, Arsenal-Bode/Glimt, Braga-St.Gilloise, Monaco-Trebisonda, Rennes-Fenerbahce. Dopo l'umilizione nel derby, con Ronaldo in panchina, il Man United cerca di risalire nella classifica del girone in casa dei ciprioti dell'Omonia.

E' un momento complicato per la Fiorentina, attardata in serie A e ultima nel girone di Conference. Se non vince giovedi' in casa degli Hearts puo' dire addio alle speranze di qualificazioni. Fra le altre gare spiccano Anderlecht-West Ham, Villarreal-Austria Vienna e Colonia-Partizan.