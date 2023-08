Sorteggi Champions: il Napoli col Real e il Milan contro i suoi ex. L'Inter sorride, Atletico per la Lazio

Al via con i sorteggi la nuova stagione di Champions League. Il Napoli campione d'Italia affronterà il Real Madrid nel gruppo C, dove c'è anche il Braga e l'Union Berlin di Leo Bonucci. Sorride l'Inter che nel gruppo D, trova Benfica, Real Sociedad e Salisburgo, gruppo G durissimo per il Milan che affronterà il Psg dell'ex portiere Gigio Donnarumma e il Newcastle United di un altro ex Sandro Tonali, oltre al Borussia Dortmund. La Lazio, gruppo E, Feyenoord, Celtic Glasgow e Atletico Madrid.

Questi i gironi della Champions League 2023-24



Gr. A: Bayern Monaco (Ger), Manchester United (Ing), Copenaghen (Dan), Galatasaray (Tur)

Gr. B: Siviglia (Spa), Arsenal (Ing), Psv Eindhoven (Ola), Lens (Fra)

Gr. C: NAPOLI, Real Madrid (Spa), Braga (Por), Union Berlin (Ger)

Gr. D: Benfica (Por), INTER, Salisburgo (Aut), Real Sociedad (Spa)

Gr. E: Feyenoord (Ola), Atletico Madrid (Spa), LAZIO, Celtic Glasgow (Sco)

Gr. F: Paris Saint Germain (Fra), Borussia Dortmund (Ger), MILAN, Newcastle (Ing)

Gr. G: Manchester City (Ing), Lipsia (Ger), Stella Rossa (Ser), Young Boys (Svi)

Gr. H: Barcellona (Spa), Porto (Por), Shakthar Donetsk (Ucr), Anversa (Bel)