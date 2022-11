La Roma vola ai playoff dell'Europa League, mentre la Lazio viene sconfitta dal Feyenoord 1-0 e retrocede in Conference League dove vince la Fiorentina. Ma per andare agli ottavi la Viola dovrà affrontare i playoff con una squadra retrocessa dall'Europa League.

Zaniolo show e la Roma batte 3-1 il Ludogorets

La Roma supera 3-1 il Ludogorets. Il gol nel primo tempo di Rick, però, spaventa i giallorossi, costretti alla rimonta, targata Nicolò Zaniolo. Due rigori conquistati e la rete del ko, niente male per uno che questa partita non avrebbe dovuto nemmeno giocarla vista la squalifica di tre giornate, poi ridotta a due. Il Ludogorets prova a sfondare e Rick, dopo un coast to coast, lascia partire il destro che fulmina Rui Patricio e gela l'Olimpico con il gol dell'1-0 prima di rientrare negli spogliatoi. Nella ripresa Mou prova a suonare la carica inserendo Cristante, Volpato e Zaniolo, per Karsdorp, Camara e Belotti e in neanche dieci minuti arrivano due conclusioni di El Shaarawy che impegnano Padt e il rigore conquistato da Zaniolo, poi realizzato al 10' da Pellegrini che riapre la partita. Al 20' azione fotocopia con Nicolò bravo a mettere il fisico davanti a Nedyalkov e conquistarsi il secondo penalty, segnato sempre dal capitano giallorosso. La Roma passa dunque in vantaggio, scatenando la reazione dei bulgari che a 10' dalla fine spaventano ancora la Roma con il gol di Nonato dopo un tiro di Tissera, successivamente annullato per un fallo precedente di Rick su Ibanez. Il finale, poi, regala il cartellino rosso a Verdon per un pestone su Zalewski rivisto al Var e anche il 3-1 di Zaniolo che chiude i giochi e qualifica la Roma ai playoff.

Lazio beffata e retrocessa

Destino beffardo per la Lazio, sconfitta dal Feyenoord 1-0 nell'ultima giornata della fase a gironi ed eliminata dall'Europa League soltanto per differenza reti. Decisivo il gol nel secondo tempo di Gimenez che condanna i biancocelesti a retrocedere in Conference. Il girone F si conclude in modo incredibile, con tutte e quattro le squadre a 8 punti: vanno avanti gli olandesi e il Midtjylland. Subito in avvio Felipe Anderson va a un passo dal vantaggio, Bijlow tocca quanto basta per deviare sulla traversa; pericolosi più tardi Cancellieri e Lazzari. Anche gli olandesi danno filo da torcere con due chance di Danilo e la grande parata di Provedel su Paixao. La beffa per la Lazio, però, arriva nel secondo tempo. Al 64' un pasticciaccio del portiere laziale e di Patric favorisce il neo entrato Gimenez (già doppietta all'andata) che sigla il gol dell'1-0. Proteste per un fallo in attacco, tutto regolare dopo il check del Var. I biancocelesti provano a reagire ma anzi è il Feyenoord ad andare a un passo dal raddoppio, con il palo scheggiato da Kokcu. Tanto nervosismo nel finale, con l'espulsione di Romero per doppio giallo consecutivo dopo aver perso la testa. Sarebbe bastato un pareggio per il primo posto e invece nell'altra partita del girone, il Midtjylland vince 2-0 contro lo Sturm Graz e, insieme al Feyenoord (vincitore del gruppo), si qualifica per la fase a eliminazione diretta: i danesi passeranno dai play-off.

Tre punti per la Fiorentina che finisce ai playoff

La Fiorentina ha vinto 3-0 a Riga nell'ultima giornata del girone A di Conference League, con le reti di Barak, Cabral e Saponara tutte nel primo tempo. Il successo i Lettonia non basta per strappare il primo posto in classifica ai turchi del Basaksehir, a loro volta vincitori sugli Hearts, e così i viola per andare agli ottavi dovranno affrontare i playoff con una squadra retrocessa dall'Europa League.