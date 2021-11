Europa League: Lazio; Acerbi, 75 partite l'anno sono tante

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Hanno fatto una statistica, c'è una media di 75 partite l'anno e per 50 match si gioca ogni tre giorni. Alcuni vogliono ridurre le squadre in A, si cerca di fare qualcosa per il bene di tutti. Si sta cercando di fare qualcosa, sono tante gare". Lo dice il difensore della Lazio e della Nazionale Francesco Acerbi, alla vigilia del match di Europa League col Lokomotiv a Mosca, intervenendo dopo Maurizio Sarri che aveva criticato il calendario intasato richiamando l'attenzione dell'AssoCalciatori. Quanto ai dettami tattici del tecnico biancoceleste, Acerbi ha sottolineato: "Da quando siamo partiti stiamo facendo buonissimi passi in avanti, stiamo ancora lavorando, alcune cose vanno bene, altre sono da collaudare, i dettagli soprattutto che fanno la differenza - ha detto Acerbi -. Certe volte dobbiamo stare più sul pezzo noi in campo, stimo dando tutto, forse non basta. Su certe cose, i particolari, siamo un po' disattenti, con le squadre forti ci penalizza. Ci vuole un esame di coscienza da parte nostra, ci diciamo che dobbiamo essere sempre più attenti. Ma siamo a un buonissimo punto". (ANSA).