(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Lazio fermata sul 2-2 (1-1) all'Olimpico dal Porto: per effetto del 2-1 conquistato dai portoghesi nella partita d'andata, i biancocelesti vengono eliminati dall'Europa League. Lusitani agli ottavi. I gol: nel primo tempo per i biancocelesti Immobile al 19', per i portoghesi Taremi al 31' su rigore; nel secondo tempo per gli ospiti Uribe al 23', per i padroni di casa Cataldi al 49'. (ANSA).