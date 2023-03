Europa League: Mourinho, 2-0 buono se non subiamo rimonta

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Non parlo mai dopo la partita di andata, perché questo 2-0 è buono solo se non subiamo la rimonta al ritorno. Ora ci aspetta una settimana pericolosa, c'è il derby. Giocare contro la Lazio è come sfidare il Milan e la Juventus per me, ma non per la città". Così Josè Mourinho dopo la vittoria per 2-0 sulla Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. "La Real Sociedad ha creato problemi - spiega il tecnico -, non è facile giocare contro una squadra che si schiera col rombo. Ma c'è stata grande empatia e un grande sforzo dei ragazzi, il secondo gol può essere importante". Altra porta inviolata per i giallorossi: "Una squadra difende bene solo se lo fa da squadra. Puoi avere il miglior centrale del mondo, ma se non difendi collettivamente si va in difficoltà. Il modo in cui lavora Dybala dal punto di vista difensivo, dice tutto. Facciamo dei limiti la nostra forza", aggiunge il tecnico. Sugli inserimenti di El Shaarawy e Karsdorp ha concluso: "Abbiamo giocato con due quinti freschi ed entrambi hanno fatto molto bene". (ANSA).