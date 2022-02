(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Porto batte Lazio 2-1 (1-1) nella partita d'andata dello spareggio a eliminazione diretta per l'accesso negli ottavi di finale dell'Europa League, disputata sul terreno dello stadio Do Dragao di Oporto. I gol: nel primo tempo per gli ospiti Zaccagni al 23' e per i portoghesi Toni Martinez al 37'; nel secondo tempo per i padroni di casa Toni Martinez al 4'. (ANSA).