Europa League: Sarri, pareggiare a Marsiglia buon risultato

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Era una partita difficile, il Marsiglia quest'anno è una squadra forte, che ci ha messi in difficoltà e ha pareggiato quando avevamo in mano la partita. In classifica non cambia nulla: dobbiamo vincere le prossime due. Nel primo tempo stavamo facendo dei danni, eravamo sempre in ritardo e spesso ci trovavamo a metà strada. Meglio nella ripresa. La prestazione conferma che la squadra sta crescendo. Pareggiare qui è un buon risultato. In futuro dobbiamo essere meno timidi nel palleggio". Così Maurizio Sarri, parlando a Sky Sport dopo il pareggio della Lazio a Marsiglia. (ANSA).