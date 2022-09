Europa League, Slot: 'Lazio o Roma? Stili di gioco diversi'

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Se è più forte la Lazio o la Roma? Sono due grandi squadre, con due stili di gioco diversi: la prima fa tanto possesso palla, l'altra è più difensiva e molto aggressiva". Parola di Arne Slot, allenatore del Feyenoord sconfitto dai biancocelesti, in conferenza stampa. "Sarri è stato d'ispirazione per tanti allenatori, soprattutto per il gioco con il pallone e senza. Si vede la sua firma nella vittoria contro di noi". (ANSA).