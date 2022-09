Europa League: Roma beffata in Bulgaria, poker Lazio contro il Feyernoord

Mourinho immaginava un ritorno in Europa diverso, dopo il successo in Conference League dello scorso anno. In Bulgaria contro il Ludogorets finisce 2-1 per i padroni di casa con la partita che si infiamma negli ultimi 20 minuti del match. La rete dell'1-1 di Shomurodov illude solamente i giallorossi ed è una cura temporanea al gol di Cauly che sblocca la partita. A farla da padrone ancora le amnesie difensive che costano caro alla Roma e portano al contro sorpasso dei bulgari grazie alla marcatura di Nonato nel finale. Dunque seconda sconfitta consecutiva, dopo quella di Udine in campionato, per i giallorossi che in Europa League si presentano con tanti infortunati. "Non abbiamo fatto una partita fantastica ma mi sembra piu che sufficiente per vincere, o almeno non perdere. Abbiamo avuto le opportunità, dopo c'è stata una situazione difficile negli ultimi 15 minuti. Sembra che tutto vada contro di noi in queste partite": le parole di Josè Mourinho a Sky.

Matías Vecino (Ansa)

Poker Lazio contro il Feyernoord

Opposto l'umore in casa della Lazio. La squadra di Sarri esordisce strapazzando il Feyernoord, una delle due finaliste dell'ultima Conference. Gli olandesi sono stati travolti da una Lazio straripante che, in un solo tempo (il primo), ha chiuso i conti con gli avversari. Il 4-2 finale è lo specchio eloquente di una partita quasi a senso unico, che ha visto la formazione di Maurizio Sarri assoluta protagonista in ogni zona del campo per almeno 60'. Solo nella ripresa gli olandesi si sono destati dal torpore iniziale, riavvicinandosi ai padroni di casa e sfiorando il 4-3 - che avrebbe riaperto il match - in più occasioni. Maurizio Sarri è soddisfatto: "Per 70 minuti ho visto una Lazio ad altissimo livello, ma in Europa non puoi scherzare in certe partite e contro certi avversari. Abbiamo lasciato due gol di differenza al Feyenoord, questo è l'unico appunto che posso fare alla 'mia' squadra. Pero, ripeto: per 70' siamo stati attenti, concentrati e non abbiamo concesso alcunché. Ho visto giocare su livelli superiori il Feyenoord, rispetto a quanto ha fatto oggi, però forse sono stati condizionati dal caldo. La Lazio, però, ha fatto bene".

Barak in gol contro l'RFS Riga (Ansa)

Barak illude la Fiorentina, ma col Riga è 1-1

In Conference League il ritorno della Fiorentina in Europa a cinque anni dall'ultima volta non è stato come i tifosi speravano. Contro i lettoni dell'Rfs Riga, prima giornata della fase a gironi di , è finita 1-1 e tra i fischi, un risultato che non premia le tante occasioni da rete costruite dai viola ma è conseguenza della mancanza di incisività sotto porta e della disattenzione difensiva (non l'unica) che ha permesso a Ilic di pareggiare il vantaggio timbrato da Barak. E' accaduto tutto nella ripresa, dopo un primo tempo in cui la squadra di casa aveva colpito un palo e impegnato il portiere lettone in almeno quattro circostanze. Giovedì prossimo a Istanbul con il Basaksehir servirà ai viola molto di più