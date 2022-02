Insigne illude il Napoli, Dzeko tiene l'Inter in vetta. Tris della Lazio, il Venezia beffa il Toro. I gol

E' finita 1-1 la sfida scudetto tra Napoli e Inter. Un pari che accontenta di più i nerazzurri, sempre in vetta alla classifica con un punto in più dei campani ed una partita da recuperare. Il Napoli, che ora può essere scavalcato dal Milan, è passato in vantaggio per primo con il gol su rigore di Insigne al 6 minuto di gioco. Ma al primo della ripresa l'Inter ha trovato il pareggio con Edin Dzeko.

Tris della Lazio

Torna alla vittoria la Lazio dopo la brutta partita con il Milan in Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri batte il Bologna per 3-0 all'Olimpico. Immobile sblocca il risultato dal dischetto al 13' trasformando il rigore fischiato da Piccinini per una sbracciata di Soumaoro ai danni di Zaccagni. Sono così 19 gol per il già capocannoniere, 142 in A. Nella ripresa si scatena Zaccagni che realizza una doppietta (53' e 63'). Ospiti vicini al gol con Dijks e Arnautovic. Infortunio muscolare per Lazzari.

Il Venezia beffa il Toro e ringrazia il Var

Il Venezia vince 2-1 sul campo del Torino e torna al successo dopo 2 mesi e mezzo. I granata passano in vantaggio al 4' con Brekalo, che fa centro dal limite dell'area. Il Venezia pareggia al 38' con Haps, che insacca di testa su cross di Crnigoj. Lo stesso Crnigoj firma il sorpasso in avvio di ripresa: botta secca all'incrocio, 1-2 al 46'. Il Venezia resiste fino all'89', quando Belotti - al rientro dopo oltre 2 mesi di stop - insacca di testa. Un fuorigioco di Pobega rilevato dal Var e giudicato attivo dall'arbitro Giua, però, porta all'annullamento della rete dopo una 'lezione' ai giocatori delle 2 squadre che ascoltano le spiegazioni del direttore di gara. Il Venezia resiste in 10 per l'espulsione di Okereke, si chiude al 103' dopo un interminabile recupero. Con 21 punti i veneti escono almeno provvisoriamente dalla zona retrocessione, il Toro resta a quota 32.