La Lazio vince, è seconda e stacca l'Inter, bene il Bologna. Pari Spezia-Salernitana. Video e highlights

Monza-Lazio è una partita storica per tanti motivi: il record di Milinkovic-Savic, miglior marcatore straniero della storia biancoceleste, le 100 partite in biancorosso di Di Gregorio e la prima tripla cifra di Fininvest, in quanto a gare casalinghe. Ma anche il record storico di presenze che aggiorna il precedente primato: era un altro 2 aprile, Monza-Genoa di B e nel 1989, stavolta sono stati 14.539 a testimoniare una giornata a storica per tanti motivi.

Il secondo posto centrato

Con le squalifiche di Pessina e Izzo, Palladino sceglie in avvio di spostare Sensi sotto punta e di mettere sulla linea dei quattro Machin accanto a Rovella, al rientro a 40 giorni dall'infortunio alla caviglia. In difesa, con Caldirola acciaccato e non disponibile, parte Donati per una difesa inedita con Marlon e Marì. Sarri, che ha invece la seconda miglior difesa di A, dietro deve rinunciare allo squalificato Marusic e davanti fa accomodare in panchina Immobile e punta su Pedro.

Primi minuti di giro palla biancorosso, con la Lazio a reparti stretti e dietro la linea della palla. Il Monza ci prova con un paio di imbucate al limite, ma la prima occasione è degli biancocelesti: Luis Alberto scarica al limite, poi Pedro con il sinistro calcia appena oltre la traversa all'11'.

Sarri stacca l'Inter di Inzaghi

Poi Zaccagni scappa sulla sinistra a Marlon, la tira in mezzo dove Rovella non ci arriva e lo stesso Pedro la mette dentro: quinto assist stagionale per Zaccagni, quarto gol per lo spagnolo, al minuto 12. Zaccagni e Pedro dialogano anche sulla fascia opposta, quattro minuti dopo, costringendo Di Gregorio a rifugiarsi in angolo per dire no al 20 laziale. La risposta del Monza passa da Sensi, che in area gira poco fuori di testa un cross di Ciurria, bravo ad arpionare un cambio campo di Marì. La partita è viva e le occasioni non mancano: Ciurria alza un destro nell'area piccola su cui Petagna di testa fa volare Provedel, che alza sopra la traversa con una prodezza sventando la miglior occasione monzese. Dopo l'intervallo, il Monza colleziona 4 gialli nei primi 9 minuti, tra cui quello su cui Donati stende Zaccagni su palla di Milinkovic-Savic. Dalla punizione che ne segue, destro a giro per lo 0-2 e sessantacinquesimo gol in maglia Lazio, per il primato tra i gol stranieri in maglia biancoceleste. Alla festa partecipa anche Immobile, in campo da metà ripresa, quando la gara ha in realtà ancora poco da chiedere e da dire. Nel finale Gytkjaer sciupa il tap in da due passi sulla ribattuta di Provedel sul sinistro di Colpani. Poco prima, qualche mugugno di Luis Alberto al momento del cambio, ma al triplice fischio sorrisi per gli oltre 5mila tifosi laziali che hanno raggiunto la Lombardia per godersi la Milano nerazzurra allontanarsi in classifica. Ora 5 punti più sotto.

Bologna a rullo compressore

Lo spareggio per l'ottavo posto in classifica se lo aggiudica il Bologna. La squadra di Thiago Motta ritrova il successo casalingo, dopo i due punti ottenuti nelle ultime tre giornate rifilando tre reti all'Udinese: grazie al quinto centro stagionale di Posch, al primo in serie A del centrocampista Moro e a Barrow, grande protagonista della sfida: l'attaccante gambiano mette lo zampino nei primi due gol e segna personalmente il terzo, su assist di Moro, ritrovando la rete che mancava dal 16 ottobre (terzo gol in campionato). Motta ha rigenerato anche lui, ma soprattutto un Bologna che raggiunge all'ottavo posto la Fiorentina e resta così agganciato al treno per l'Europa, scavalcando proprio i bianconeri in classifica.

La posta in palio al Dall'Ara è alta e si parte forte

Il Bologna la sblocca già al terzo minuto. Barrow prima si propone in avanti e cuce un'azione pericolosa, poi rientra, recupera palla e serve Posch, che dal limite, con un tiro d'esterno destro, beffa un Silvestri tutt'altro che impeccabile. Il Bologna spinge e punge ancora al minuto 12' in ripartenza. Questa volta sull'asse Barrow-Moro, con il croato che va in profondità, al limite sterza e dribbla Samardzic ed Ehizibue, trovando il 2-0 all'angolino basso di destro alla destra del portiere. L'Udinese allora alza i ritmi e palloni per andare a cercare in area Beto e la tattica funziona. Il portoghese prima imbecca Samardzic, poi ci prova un paio di volte, sfiorando anche l'incrocio. Niente rete per lui e neppure per Zeegelaar, che di testa ci va vicino un paio di volte, vedendosi respingere un gol fatto sulla linea di porta da Posch. L'Udinese colleziona calci d'angolo e azioni pericolose, ma non incide.

Il secondo tempo

Il Bologna ringrazia e chiude i conti all'inizio della ripresa (minuto 4) con Barrow, che arriva in corsa sul pallone stoppato in area da Moro e segna con un destro basso all'angolino, sfiorando poi la doppietta personale due minuti più tardi. Udinese al tappeto, anche perchè senza Sottil in panchina e senza gli indisponibili Success, Walace, Perez e Becao, ha poche carte da giocare. Thiago Motta, pur senza gli infortunati Arnautovic, Cambiaso e l'influenzato Skorupski, di più, grazie a scelte che sorprendono l'Udinese: infatti dalla panchina entrano Orsolini, Dominguez e Soriano. Il Bologna sfiora il 4-0 anche con Sansone a metà ripresa, e con Dominguez e Soriano, poi controlla il match, mentre i bianconeri passano al 4-4-2 inserendo anche il talento Pafundi, senza mai impensierire i padroni di casa.

Il match salvezza che finisce pari

Spezia e Salernitana fanno un altro passo verso la salvezza pareggiando 1-1 al Picco con un gol per tempo e allungando sul Verona terzultimo. Decisivi l'autorete di Caldara e il primo sigillo di Shomurodov da quando veste la maglia bianca. Partita segnata dagli errori difensivi e da pali e traverse: due per i liguri e uno per gli ospiti. Paulo Sousa sceglie inizialmente Dia e Candreva dietro a Piatek, mentre Semplici lascia in panchina l'acciaccato Agudelo e rispolvera Kovalenko nel ruolo di mezzala, dando fiducia a Verde esterno a destra. Partita contratta e dagli scarsi contenuti tecnici per oltre quaranta minuti. Unico tiro in porta degno di nota è un calcio d'angolo di Verde alla mezz'ora direttamente nello specchio, su cui Ochoa deve opporre i pugni in arretramento.

Il tempo sembra dover finire così, ma un'autorete di Caldara (43') modifica gli equilibri. Il calciatore in prestito dal Milan anticipa il proprio portiere in uscita spedendo il pallone nell'angolo. Lo Spezia sbanda dopo lo svantaggio e rischia di subire il raddoppio in due occasioni entrambe con Sambia. Semplici prova a cambiare registro presentando Maldini e Zurkowski al rientro in campo, poi perde presto Gyasi per infortunio e sceglie Agudelo. Ora i padroni di casa spingono e allora Sosa allora si copre con Maggiore per Piatek, un centrocampista per un attaccante. La Salernitana contiene, rischiando solo su un tiro diretto da corner di Maldini salvato da Ochoa sulla linea. Ancora una volta è un clamoroso errore difensivo a cambiare la storia: Pirola manca uno stop sulla trequarti e Shomurodov può involarsi verso la porta e poi battere il portiere in uscita con un delicato lob (70'). I venti minuti successivi saranno tutti di casa.

Maldini è tra i migliori in campo e porta in pari anche il conto dei legni centrando la traversa con una punizione da una ventina di metri (78') che rimbalza non lontana dalla linea. Sosa capisce il momento difficile e sceglie un triplo cambio, uno per reparto, affidandosi a Kastanos, Bonazzoli e Fazio a dieci dalla fine. Il canovaccio però non cambia, è ancora lo Spezia ad andare vicinissimo al gol con Ekdal che coglie il palo dopo un contropiede bruciante di Agudelo (83'). Nel finale il ritmo cala a causa della stanchezza e l'arbitro fischia la fine pochi secondi prima che si abbatta un temporale sul Picco.