Con Fabian Ruiz, il Napoli batte il Toro e ipoteca il terzo posto. Sassuolo pari con l'Udinese

C'è la firma di Fabian Ruiz sulla vittoria che permette al Napoli di consolidare il terzo posto. La squadra di Spalletti espugna l'Olimpico Grande Torino per 1-0 e sfrutta così la sconfitta della Juve, cacciata a quattro punti di distanza a 180 minuti dalla fine del campionato. Per il Torino resta la maledizione di battere una big, impresa mai riuscita in stagione, nonostante Berisha sia riuscito ad ipnotizzare Insigne dal dischetto. Spalletti riparte dall'undici che ha travolto il Sassuolo per 6-1 nello scorso turno di campionato, con il tridente Lozano-Mertens-Insigne dietro a Osimhen e con Ospina a guidare la retroguadia.

Maglia speciale per ricordare Mazzola

Juric è senza lo squalificato Lukic e lascia Pobega in panchina, puntando su Mandragora insieme a Ricci e sulla coppia Praet-Brekalo alle spalle di Belotti. In porta fiducia a Berisha, in difesa si rivede Izzo insieme a Bremer e Rodriguez, i granata vestono una maglia speciale per ricordare Valentino Mazzola e compagni con la scritta "1949-2022, Grande Torino la nostra storia".

Primo tempo

Il Toro vuole togliersi la soddisfazione di battere una big per la prima volta in campionato, l'occasione che apre la sfida è di Belotti: all'8', il Gallo va anticipo sul cross dalla sinistra di Vojvoda, ma trova la grande risposta di Ospina che è molto reattivo nel respingere. Dopo lo spavento, la squadra di Spalletti cresce e comincia a giocare nella metà campo, provandoci con Osimhen, Mertens e Insigne, senza però riuscire a creare grossi pericoli dalle parti di Berisha. E' il belga ad andare più vicino al bersaglio, la sua punizione dal limite dell'area è deviata in corner dalla barriera. Nel finale di primo tempo, c'è ancora spazio per un'altra palla gol per Belotti, sul quale è bravo Koulibaly nella chiusura in scivolata.

La ripresa

Durante l'intervallo, i 15mila del Grande Torino vivono l'emozione di ascoltare "Quel giorno di pioggia" dei Sensounico, band torinese che ha dedicato una canzone agli Invincibili. Nella ripresa cresce il Napoli, all'ora di gioco il rigore per fallo di Izzo su Mertens: Insigne si presenta dal dischetto, Berisha indovina l'angolo e respinge il pallone con un grande intervento. Il capitano azzurro ha poi un'occasionissima ma viene chiuso da Izzo al momento del tiro, poi Juric fa entrare Djidji e Pobega. E sono i subentrati a combinare il pasticcio che regala il vantaggio al Napoli: il centrocampista perde palla sul pressing di Ruiz, il difensore devia in maniera decisiva il sinistro dello spagnolo. Il muro granata cade al 73', nelle fasi finali della partita il Toro non riesce più a rendersi pericoloso e la striscia positiva si ferma a quota sei. Spalletti, invece, dà continuità alla vittoria sul Sassuolo e mette una seria ipoteca sul terzo posto in classifica.

Fabian Ruiz esulta dopo il gol al Torino (Ansa)

Sassuolo-Udinese

Finisce in parità al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Udinese, a Scamacca risponde Nuytinck. Un risultato che in fondo accontenta due squadre salve e senza particolari motivazioni se non quelle di ben figurare. Soprattutto il Sassuolo reduce da un periodo negativo culminato con la pesante sconfitta di Napoli di una settimana fa.

Primo tempo

All'inizio Dionisi stupisce e cambia modulo, schierando un 4-3-3 con Consigli tra i pali, Muldur, Ayhan, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa, Frattesi, Lopez e Henrique in mediana, Berardi, Scamacca e Raspadori a formare il tridente offensivo. L'Udinese risponde con il 3-5-2: Silvestri in porta, Becao, Marì, Perez nella retroguardia, Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie a centrocampo dietro a Pussetto e Deulofeu. A passare in vantaggio sono i padroni di casa al 6': Raspadori si porta sul fondo e pesca Scamacca che, pochi passi dalla porta, deve solo depositare in rete. Sarà questo l'unico gol della prima frazione di gioco, che vede entrambe le squadre sprecare diverse chance, i neroverdi con Frattesi e Berardi, i bianconeri con Pereyra e Perez.

Sassuolo-Udinese (Ansa)

Secondo tempo

La ripresa di apre con gli stessi 22 in campo. Al 52' Deulofeu chiama in causa Consigli, che si fa trovare pronto sul primo palo. Tre minuti dopo Muldur mette la palla sulla testa di Scamacca, che però manca la porta. All'ora di gioco Cioffi inserisce forze fresche: Nuytinck, Nestorosvki e Soppy. Dionisi replica poco dopo inserendo Defrel al posto di Scamacca. Al 78' arriva il pareggio degli ospiti: la respinta di Consigli su Soppy sbatte sulla schiena di Ferrari e finisce sui piedi di Nuytinck, che insacca. Il Sassuolo si gioca la carta Traorè ed è lui a sfiorare il vantaggio nel recupero, Silvestri dice no e il match termina 1-1.