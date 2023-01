Bologna da applausi a Udine. Toro spento, lo Spezia vince facile. Per la Lazio 3 punti in vista dell’Europa

Stranezze del calcio. Il Bologna, che fino a ora aveva perso 20 punti da situazioni di vantaggio, sbanca la Dacia Arena con un 2-1 in rimonta e vince contro l'Udinese, che sin qui aveva invece conquistato ben 16 dei suoi 25 punti dopo essere passata in svantaggio. Una vittoria meritata nonostante la formazione felsinea fosse largamente rimaneggiata. I bianconeri non sanno invece più vincere: il successo manca da dieci gare, durante le quali hanno ottenuto un misero bottino di 6 punti, da piena zona retrocessione. Per questo, alla fine, i fischi li hanno sommersi.

Primo tempo

Si parte con Sottil che deve rinunciare ancora a Deulofeu, che non va nemmeno in panchina, e propone Beto-Success in avanti. Thiago Motta deve fare i conti con una lunghissima lista di assenze e si affida a Sansone come terminale offensivo senza il proprio bomber Arnautovic. Sono proprio gli ospiti, al 9', ad avere un'occasione enorme: Sansone si libera di due avversari e serve la sfera a Orsolini che, solissimo, a due passi da Silvestri, fa un improbabile scavetto, che si perde ben oltre la traversa. Gol divorato, gol fatto: il vecchio adagio non si smentisce mai. Sul rovesciamento di fronte, perfetto assist di Success per Beto, che scarica di potenza sotto la traversa e porta in vantaggio i suoi. Per il Bologna è uno schiaffone e in meno di 5' arriverebbe anche il raddoppio: lo segna ancora Beto, sottomisura, servito da Becao. La Dacia Arena esplode, ma il Var pesca il brasiliano in fuorigioco. Al 35' Orsolini prova a farsi perdonare, lascia sul posto Perez e serve Sansone sulla linea dell'area piccola: conclusione al volo che finisce alta. Secondo il Bologna c'è stato un tocco decisivo di Bjiol di mano: il Var non lo ravvisa. Al tramonto del primo tempo una torre di testa di Aebischer trova Sansone, che da due passi fulmina Silvestri. Il Var segnala l'offside.

Udinese-Bologna (Ansa)

Ripresa

Si riparte e al 13' un'invenzione di Moro rimette la gara in parità: con un assist di pregevole fattura pesca Sansone. L'attaccante stoppa e tira in una frazione di secondo e insacca di potenza. Sottil corre ai ripari e getta nella mischia Arslan e Samardzic per Lovric e Makengo ormai sulle gambe. Attorno al 25' i rovesciamenti di fronte sono continui: da una parte Orsolini non concretizza un contropiede, dall'altra Samardzic calcia potente e fa venire i brividi a Skorupski che, subito dopo, sventa un tiro potente di Pereyra. Al 35' sono gli ospiti ad andare in vantaggio: lo fanno con un colpo di testa di Posch, che è il più lesto di tutti a sfruttare una spizzata di Shouten. Passano pochi istanti e Success emula Orsolini: dopo un rimpallo fortunoso, a porta vuota deposita incredibilmente la palla a lato. C'è tempo per un'altra occasionissima per Success, che non riesce a battere Skorupski che si immola con un'uscita bassa. Al 49' è Barrow, dal limite, a centrare il palo con un tiro a giro e a legittimare il successo.

Torino-Spezia

Stanco e spompato dalla coppa Italia, il Toro cade contro lo Spezia: al Grande Torino è decisivo un gol su rigore di Nzola, la squadra di Gotti compie un triplo salto verso la salvezza. Per i granata prosegue la striscia negativa in campionato, con Juric che non vince dal 9 novembre scorso ed è arrivato alla quarta di fila senza gioie. Il Torino è praticamente lo stesso visto a San Siro contro il Milan, Juric conferma dieci undicesimi della squadra che ha ottenuto il pass per i quarti di finale nonostante le fatiche di coppa: l'unica novità è rappresentata da Vojvoda, preferito a Rodriguez sulla corsia mancina. Singo recupera e si piazza a destra, alle spalle di Sanabria ci sono sempre Miranchuk e Vlasic, in mediana vengono riproposti Lukic e Ricci e il terzetto difensivo rimane Djidji-Schuurs-Buongiorno. Gotti convoca i nuovi acquisti Esposito e Zurkowski ma li fa partire dalla panchina, in attacco giocano l'ex granata Gyasi insieme a Nzola, obiettivo di mercato del presidente Cairo.

Torino-Spezia (Ansa)

In tribuna c'è uno spettatore d'eccezione, l'attore e premio Oscar Kevin Spacey, che sta trascorrendo qualche sotto la Mole e si è preso una 'pausa sportiva'. Fin dalle prime battute si vede che i granata sono imballati e poco brillanti, i 120 minuti di San Siro pesano sulle gambe e nella testa di Buongiorno e compagni che non riescono a creare assolutamente nulla. Così lo Spezia avvisa il Toro con una discesa di Holm controllata da Milinkovic-Savic a metà primo tempo, poi passa al 28': il tiro di Reca viene respinto da Djidji con il braccio, Nzola non sbaglia dal dischetto e realizza il suo nono gol stagionale. Nemmeno la rete subita scuote i granata, che chiudono il primo tempo con zero tiri in porta e con qualche fischio dagli spalti del Grande Torino. Juric prova a scuotere i suoi all'intervallo e lancia Rodriguez e Linetty per Schuurs e Lukic, il rientro in campo fa ben sperare: al primo affondo il Toro ci prova con tre conclusioni ravvicinate di Vlasic, Singo e del neo entrato polacco, ma lo Spezia fa muro e si salva. La spinta granata si spegne subito, i liguri vanno ad un passo dal raddoppio con Gyasi che colpisce la traversa dopo un'uscita imprecisa di Milinkovic-Savic. Tra i padroni di casa entrano anche Karamoh e Radonjic, nessuno dei due riesce a rendersi davvero pericoloso. L'ultima carta giocata da Juric è Seck, l'unico tentativo per agguantare il pari è di Djidji ma Dragowski è attento. Il Toro chiude tra i fischi e con la curva Maratona che esorta il presidente Cairo ad acquistare nuovi giocatori, lo Spezia trova tre punti fondamentali in chiave salvezza: il margine sulla Sampdoria terzultima è di 9 lunghezze, aspettando il posticipo di domani dei blucerchiati.

Sassuolo-Lazio

Sono tre punti pesanti in chiave europea quelli conquistati dalla Lazio nell'anticipo sul campo del Sassuolo. Un successo maturato alla fine dei due tempi grazie alle reti realizzate su rigore prima da Zaccagni e a gara ormai finita da Felipe Anderson. Soprattutto il gol dal dischetto in prossimità dell'intervallo ha dato la svolta, ma soprattutto ha caricato la Lazio e al tempo stesso ha spento il Sassuolo che non ha saputo reagire per tutto il secondo tempo. Una situazione difficile si respira in casa neroverde, con la quarta sconfitta (sette nelle ultime otto gare) consecutiva per l'undici di Dionisi, sempre più conivolto nella lotta per non retrocedere. Al momento, tuttavia, la posizione dell'allenatore non risulta in discussione. Parte forte il Sassuolo: le accelerazioni di Laurientè fanno subito soffrire la difesa laziale costretta a rifugiarsi due volte in angolo nel giro di pochi minuti. Due assenze importanti nelle file dei padroni di casa: fuori Pinamonti e Consigli, dentro Alvarez e Pegolo, portiere 42enne, nonno della serie A. La partita viaggia su binari sostenuti. Di fronte due squadre abili nel palleggio, ma che agiscono spesso lontano dalla porta. Dopo un quarto d'ora di gioco la Lazio perde Immobile per un problema muscolare, il capitano sconsolato è costretto ad uscire. Al suo posto Pedro che Sarri piazza sulla destra, accentrando Luis Alberto. La gara fino a quel momento molto equilibrata e con poche emozioni, si accende nel finale del tempo. Al 44' doppio intervento di Provedel, prima sul solito Laurientè e subito dopo sul tiro dalla distanza di Frattesi. Immediata risposta laziale con Pedro la cui conclusione viene deviata in angolo da Erlic. Dalla bandierina la palla arriva nei pressi di Milinkovic, il suo colpo di testa trova il braccio alto di Toljan. L'arbitro Pairetto viene richiamato dal Var e indica il dischetto ammonendo il neroverde. Rigore trasformato da Zaccagni che porta avanti la Lazio e così si va al riposo per la gioia dei cinquemila laziali presenti oggi al Mapei Stadium. Nel secondo tempo cala l'intensità di gioco del Sassuolo che pasticcia molto senza trovare soluzioni offensive importanti. Dionisi inserisce Maxime Lopez e Defrel che risultano però ancora fuori forma. Le occasioni per segnare le crea invece la Lazio legittimando il vantaggio. Assist di Milinkovic per Felipe che calcia altissimo. Al 20' conclusione di poco a lato di Pedro il quale al 26' viene anticipato in ripiegamento difensivo da Toljan. Ci prova timidamente il Sassuolo: al 31' è provvidenziale l'intervento di Casale su Toljan. Ancora Sassuolo con il colpo di testa di Frattesi che finisce di poco sopra la traversa. Su finire dei cinque minuti di recupero, grave errore di Ruan Tressoldi, Felipe Anderson resiste al tentativo di recupero del difensore e senza problemi può segnare a porta praticamente vuota, sotto la curva dei tifosi laziali che possono festeggiare la prima vittorie del 2023 dei biancoazzurri.