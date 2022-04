Papera di Radu, l'Inter cade a Bologna. Il Milan sogna lo scudetto. Festa del gol e dei rigori, Atalanta fa 4-4 col Torino

Il Bologna batte l'Inter 2-1 nel recupero della 20esima giornata della Serie A, i nerazzurri - traditi da un incredibile errore del portiere Radu - incassano un k.o. sorprendente che rischia di essere decisivo nella corsa allo scudetto. Il Milan rimane primo con 74 punti e con 2 lunghezze di vantaggio sui cugini. I rossoneri ora sono padroni del proprio destino. La classifica prende forma al termine di un match che l'Inter comincia alla grande. La squadra di Inzaghi sfonda subito con un capolavoro di Perisic. Il croato riceve palla sulla linea di fondo, rientra e dopo aver scambiato con Barella spara di sinistro dal limite dell'area: sassata all'incrocio, 0-1. I nerazzurri giocano sul velluto e al 9' sfiorano il raddoppio con Lautaro. Il Bologna gradualmente entra in partita e impiega 20 minuti per affacciarsi per la prima volta dalle parti di Radu, che tra i pali dell'Inter sostituisce Handanovic. I padroni di casa hanno il merito di capitalizzare la prima vera occasione. Cross di Barrow, Arnautovic sovrasta Dimarco e di testa fa centro: 1-1 al 28'.

L'Inter cerca di riprendere subito in mano le redini dell'incontro, ma nell'ultima porzione del primo tempo non pungono. La pressione dei milanesi aumenta in avvio di ripresa e Skorupski deve impegnarsi al 55' per disinnescare il colpo di testa di Correa. L'Inter preme e concede spazi alle ripartenze rossoblu, con Arnautovic e Barrow che in un paio di occasioni spaventano i campioni d'Italia. La formazione di Inzaghi fatica a trovare spazi, il Bologna si difende con ordine senza correre grossi rischi. L'equilibrio salta all'82' per un clamoroso errore di Radu. Il portiere dell'Inter liscia totalmente la palla che Perisic gli serve con una rimessa laterale, Sansone ringrazia e appoggia in rete: 2-1. I nerazzurri provano subito a raddrizzare la situazione e in mischia D'Ambrosio trova il tocco che appare vincente: salvataggio sulla linea, il Bologna si salva. Il forcing finale dell'Inter non produce risultati: vince il Bologna, lo scudetto è un po' più rossonero.

Festa del gol e dei rigori, Atalanta fa 4-4 col Torino

Foto Ansa

Lungo la strada dell'Europa, l'Atalanta trova una gara a suspense e a inseguimento col Torino, con Muriel e Lukic a imbracciare la doppietta su rigore e la contro-contro-rimonta finale di Pasalic e proprio del Ronaldito dal dischetto che non consente comunque ai bergamaschi di scavalcare al sesto posto Lazio e Fiorentina nel recupero della prima di ritorno. Una sfida a difese-colapasta: Sanabria timbra subito l'indizio del possibile colpaccio, poi il pari dal dischetto, l'illusorio jolly di De Roon contro-rimontato dal serbo (quarto in due match) a cavallo dei due tempi con ciliegina sulla torta dell'autogol di Freuler prima del riavvicinamento di Pasalic. Il terminale torinista sfrutta in spaccata sottoporta il la dal fondo di Praet, sfuggito a Djimsiti (senza fallo, dice il check) sul lungolinea di Singo per il vantaggio ospite al 4'. La squadra di Juric pressa alto e gestisce senza affanno fino alla combinazione Freuler-Zappacosta con atterramento del laterale sinistro da parte di Rodriguez: il colombiano tira centralmente, ma Milinkovic-Savic è spiazzato per il pari al 18'.

Due minuti e lungo l'asse Zapata-Freuler il fuorigioco salva i granata sul taglio con mancino sotto il sette di Hateboer, anche se il 2-1 arriva in capo ad altre tre corsette cronometriche, quando lo scarico dalla bandierina destra (terzo corner) del pareggiatore coglie il mediano olandese pronto alla staffilata nel sette. Al 26' Pessina prova a imitare l'apripista davanti all'area piccola tagliando sulla palla, con deviazione di Zapata, di chi s'era procurato il penalty ma stavolta il portiere avversario smanaccia. Oltre la mezzora il ginocchio tradisce Pjaca, rimpiazzato da Brekalo, e al 34' ecco la seconda svolta: si pareggia il conto dagli 11 metri con Freuler a travolgere Sanabria a corridoio aperto ancora dall'ivoriano, che chiude a Djimsiti, sostituito nella ripresa da Toloi, la linea di passaggio. Al rientro dal tunnel Bremer chiude in angolo Zapata (2') e solo la mira evita la fotocopia dello schema dell'1-1. La punizione di Muriel che vale il giallo a Lukic sorvola l'incrocio (8').

A cronometro raddoppiato Toloi si appoggia su Pobega, giratosi sul pallone basso di Praet, e il centrocampista torinista può calare il bis personale (18') prima del tiro all'incrocio del capitano nerazzurro nella porta sbagliata nel tentativo di spazzare il cross in caduta dello scatenato centravanti (22') imbeccato ancora dal trequartista destro. Dopo la telefonata di Boga alla mezzora, i fuochi d'artificio col croato (cambio di Freuler) a insaccare di mancino sul primo palo lanciato basso da Muriel, che manca il pari sul 4 stoppato dal perno altrui in asse col compagno di reparto. Zima intercetta col braccio la girata di Demiral sul controcross sempre dell'autore dell'1-1 è c'è il secondo rigore (39') anche per i locali. Seck al 93' mastica il sinistro, Rodriguez si oppOne a Zappacosta imbeccato da Boga. L'allievo frena il maestro Gasperini, solo quattro successi entro le mura.

Crollo Fiorentina con l'Udinese, Europa a rischio

Foto Ansa

Crollo della Fiorentina nel suo stadio: contro l'Udinese, recupero della 20esima giornata di campionato, è finita 4-0 per la squadra friulana che ha interrotto la striscia positiva dei viola che al Franchi durava da cinque partite e soprattutto compromette la loro corsa per un posto in Europa. La squadra di Italiano sognava il sorpasso in classifica su Roma e Lazio invece ha subito la terza sconfitta di fila in una settimana dopo quelle nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Torino con la Juventus e nella trasferta di domenica a Salerno. Considerando che il prossimo impegno sarà fra 4 giorni a San Siro con il Milan la Fiorentina rischia di non centrare il traguardo a lungo inseguito, tuttavia alla fine dalla curva Fiesole hanno continuato a intonare cori di incitamento.

Viceversa l'Udinese, già salva e senza la pressione del risultato, ha giocato leggera e guidata dal tecnico Chioffi, fiorentino di nascita e di tifo, ha colpito e affondato gli avversari con le sue ripartenze micidiali e i colpi di Marì e Deulefeu (il migliore) nel primo tempo e Walace e Udogie (che poco prima aveva pure colpito un palo) in pieno recupero.E dire che la Fiorentina si era presentata a questo appuntamento con Bonaventura e Torreira: il primo non giocava da metà marzo per un infortunio al ginocchio, il secondo ha smaltito a tempo di record la lesione addominale rimediata una settimana fa. In attacco Piatek tornava titolare dopo 40 giorni.

Nell'Udinese più conferme che cambi: Walace preferito a Jajal, in attacco Deulofeu-Success. Al pronti via la squadra di Italiano è andata subito vicino al gol con Piatek (respinta di piede di Silvestri) e Gonzalez ma a sorpresa sono stati i friulani a passare al 12' con Marì pronto a sfruttare un pasticcio difensivo. Primo gol in A per lo spagnolo, schiaffo per la Fiorentina che a caccia del pari si è rovesciata in avanti esponendosi però alle pericolose ripartenze degli avversari. E proprio da una di queste è nato il raddoppio dell'Udinese con Deulofeu, al 12° sigillo in campionato. I viola hanno provato a ricompattarsi e prima dell'intervallo hanno sfiorato la rete con Piatek (salvataggio di Udogie), Biraghi e Odriozola, ma senza trovarla.

E vane sono state le proteste di Gonzalez per un contatto in area. Per dare la scossa alla propria squadra Italiano ha fatto tre cambi, uno per reparto: Igor per Milenkovic, Maleh per Bonaventura e Cabral per Piatek. Il canovaccio non è cambiato, i viola sono andati all'assalto impegnando Silvestri e compagni con Sottil, Torreira, Maleh e occupando di continuo l'area avversaria ma la porta pareva stregata, e mentre Italiano giocava il tutto per tutto inserendo anche Callejon e Ikoné l'Udinese, dopo essere andata vicina almeno tre volte, andava ancora a segno nel recupero con Walace e Udogie. Mentre sulla Fiorentina calava il buio.