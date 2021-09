Il Milan aggancia l'Inter in vetta. La Juve soffre ma porta a casa la prima vittoria

Il Milan torna a vincere, batte il Venezia 2-0 e aggancia i 'cugini' interisti in vetta alla classifica in attesa di vedere cosa succederà in Sampdoria-Napoli. Sblocca Brahim Diaz su assist di Theo Hernandez che firma anche il raddoppio. Una bella vittoria in un momento complicato per il Milan in piena emergenza infortuni: sette i giocatori indisponibili tra cui Giroud e Ibrahimovic. Ma questo Milan è una macchina che funziona bene nel suo complesso, al di là dei singoli. La mano di Pioli è sempre più evidente e la volontà è chiara, provare ad arrivare più in alto possibile.

Nel primo tempo neanche un tiro in porta per il Milan

Sotto gli occhi di Ivan Perisic, spettatore a sorpresa a San Siro, il Milan fatica nel primo tempo, poi con l'ingresso in campo dei titolari torna a essere la squadra propositiva che sembra conoscersi ormai alla perfezione. Le fatiche dei tre big match contro Lazio, Liverpool e Juve si fanno sentire. Il Venezia si copre con ordine, evita di sbilanciarsi e spesso il Milan si ritrova a dover cercare un varco tra le linee strette della squadra di Zanetti che difende anche con undici uomini dietro la linea della palla. E il Milan che gestisce il gioco per 45' non riesce a fare un tiro in porta per tutto il primo tempo. Una partita complessa per il Milan, la squadra più giovane schierata in questa Serie A. Qualche errore di troppo nella fase conclusiva, porta i rossoneri a chiudere il primo tempo senza sbloccare la gara.

A inizio ripresa spreca clamorosamente Brahim Diaz che indisturbato davanti alla porta spara fuori misura. Così Pioli prova a cambiare gli equilibri della partita e chiama in causa Tomori, Saelemaekers e Theo Hernandez. E il Milan cambia volto. Al 23' Bennacer serve con un passaggio lungo con il contagiri Theo Hernandez che di prima, di piatto, serve Brahim Diaz bravo a impattare al volo. Un'azione bellissima che sblocca una partita non semplice. Poi al 37' gran giocata di Saelemekers, di forza e caparbietà ma anche precisione, serve l'assist a Theo Hernandez che dalla sinistra trafigge Maenpaa. I titolari fanno la differenza in un gruppo che da settimane deve fare a meno di Ibra e Giroud. Tra soli tre giorni il Milan tornerà di nuovo in campo contro uno Spezia capace di mettere in difficoltà la Juve. Brahim Diaz è stanco, Rebic è parso meno intraprendente. L'obiettivo primario è svuotare l'infermeria, tallone d'achille della squadra rossonera anche la passata stagione. Questo Milan può sognare in grande ma servono tutte le frecce dell'arco di Pioli.

Sofferta e faticosa la prima vittoria della Juve

Sofferta e faticosa. La prima vittoria in campionato della Juventus di Max Allegri arriva alla quinta giornata contro lo Spezia: un 3-2 in rimonta, e forse neppure il tecnico dei bianconeri si immaginava di dover penare così tanto in Liguria, tanto da arrivare nella ripresa a ridisegnare l'undici di partenza per raddrizzare una partita che la squadra di Thiago Motta stava vincendo con merito. Alla fine, a portare i primi tre punti alla Vecchia Signora ci pensano Chiesa e De Ligt, proprio i due giocatori recentemente finiti nel mirino del tecnico, e soprattutto Szczesny, che torna protagonista con parate decisive. Dopo un primo tempo terminato in parità per le reti di Kean al 28' e Gyasi al 33', in avvio di ripresa è lo Spezia a passare in vantaggio con Antiste al 4', prima della rimonta della squadra di Allegri, che in sei minuti tra il 21' e 27' la ribalta con Chiesa e De Ligt.

Ma Allegri ha dovuto ridisegnare l'undici iniziale

Ma Allegri ha poco di che essere soddisfatto, risultato a parte, se è vero che nella ripresa ha dovuto ridisegnare l'undici iniziale con gli ingressi di Locatelli e Alex Sandro al posto dei poco concreti De Sciglio e Bentancur, e una volta sotto ha gettato nella mischia anche Morata. E dire che la Juventus la partita l'aveva messa sui binari giusti già poco prima della mezzora, al 28', quando Kean, sfruttando una torre di Rabiot, dal limite dell'area ha indovinato l'angolo giusto. Il vantaggio dura però pochissimo, perché al 33' Gyasi si inventa un gran gol, entrando in area da sinistra e disegnando una parabola che si infila alle spalle di Szczesny. La Juventus della ripresa, nonostante i cambi in avvio operati da Allegri, sembra persino meno convincente di quella del primo tempo, tanto che lo Spezia, con una veloce ripartenza, al 4' passa in vantaggio: verticalizzazione di Maggiore, Antiste brucia Bonucci, resiste al ritorno del centrale della Nazionale e col destro sigla il vantaggio. Lo spettro della quinta partita consecutiva senza vittorie rischia di farsi più concreto al 18', quando Antiste spreca la palla del possibile 3-1. Ma i fantasmi di una sconfitta si allontanano poco dopo, quando la Juventus, che con l'ingresso di Morata aveva cominciato ad assediare l'area avversaria, sigla dapprima il pari al 21' con Chiesa, bravo a finalizzare un'azione insistita dei bianconeri battendo Zoet in uscita, e poi passa in vantaggio, al 27', sugli sviluppi di un corner, con De Ligt che approfitta della corta respinta della difesa di casa per superare ancora Zoet. Thiago Motta, prova a raddrizzarla con un triplice cambio all'alba della mezzora, ma quando lo Spezia si fa più pericoloso a blindare la vittoria ci pensa Szczesny, che al 39' respinge la conclusione a botta sicura di Maggiore e regala ad Allegri la prima gioia del campionato.

Il Cagliari ko in casa

Brutte notizie invece per il cagliari di Mazzarri che perde in casa contro l'Empoli per 0-2. Fresca, aggressiva, sempre prima sulla palla: L'Empoli di Andreazzoli stordisce i rossoblù di Mazzarri con un gol di Di Francesco nel primo tempo. E poi stronca le speranze di rimonta dei padroni di casa con il raddoppio di Stulac, appena entrato. Una vittoria meritata. Perché il Cagliari, forse a parte Nandez, non è mai entrato in partita. Dalla sua giusto un palo di Keita. Legno restituito con gli interessi: un quarto d'ora dopo una perla quasi da centrocampo di Henderson finisce sulla traversa con Cragno battuto. Idem nel finale in diagonale di Bajrami.

L'Empoli è la sorpresa del campionato

A questo punto all'Empoli per essere la sorpresa del campionato basterebbe giocare sempre fuori: in trasferta ha sempre vinto. Ma in casa ha sempre perso. Malissimo il Cagliari. La scossa di Mazzarri per ora si è limitata al pari con la Lazio: i problemi non sono stati mandati via con il cambio di allenatore. Ora c'è il Napoli. E il rischio di aprire un'altra crisi. L'errore del Cagliari è non aver preso in mano la partita subito. Dando coraggio all'Empoli vivace e aggressivo sin dall'inizio. Le punte schierate dal mister sono due, con Henderson dietro Pinamonti e Di Francesco, ma pronto anche a inserirsi a sinistra come terza freccia. La squadra di Andreazzoli attacca come se fosse uno spareggio per rimanere in A. E forse lo è. Non è lucidissimo nell'ultimo passaggio, ma è sempre lì a fare la partita e a costringere il Cagliari a stare dietro e qualche volta a ripartire. Il gol al 29' è la logica conclusione. Quando, nel corso dell'ennesima offensiva, Haas ha il tempo di metterla bene in mezzo verso il solissimo Di Francesco, è fatta: stop è tiro che finisce in rete nonostante il tentativo in extremis di Ceppitelli che per poco non salva Cragno. Zero a uno e la storia continua.

Nel Cagliari funziona solo Nandez

Con l'Empoli che non si ferma e il Cagliari che non capisce da dove partire per entrare in partita. In pratica funziona solo Nandez. Mentre tra i toscani nessuno sbaglia una mossa. Nelle ripresa Mazzarri, che aveva dato fiducia per dieci undicesimi alla squadra anti Lazio, fa entrare i big Godin e Strootman. E il Cagliari guadagna campo e occasioni: al 14' Keita prende il palo su assist di Nandez. E l'Empoli per la prima volta barcolla. Ma comprende in un istante che è il caso di tornare a stare più alti per continuate a giocare come nel primo tenpo. Lo capisce e lo fa. Riparte, sfiora di nuovo il gol. E poi segna: il tiro fuori di Stulac, dopo una mischia in area, si infila proprio sotto il sette. È la fine per il Cagliari . E dopo il triplice fischio arrivano anche i fischi dagli spalti. E dalla curva è aperta contestazione.

La Salernitana recupera e guadagna il primo punto in campionato

Soddisfazione anche per la Salernitana che guadagna il primo punto in campionato al termine di una partita che sembrava ormai persa. Sotto di due gol nella prima mezz'ora, la squadra di Castori trova la forza per riprendere gli scaligeri fino al 2-2. Anche grazie a un po' di fortuna che si materializza sotto forma di legni: quelli che respingono prima un tiro di Kalinic e poi una punizione di Barak a due minuti dal 90'. Alla fine un punto sudato che consente ai granata di muovere la classifica.

Eppure il match era iniziato malissimo per gli uomini di Castori. La difesa della Salernitana si rivela di burro e per il Verona è un gioco da ragazzi mettere la partita sui giusti binari. Bastano appena sette minuti per bucare la porta di Belec: Caprari sorprende i granata sulla sinistra, serve al centro Kalinic che anticipa tutti con la punta, segnando un gol da rapace dell'area di rigore. Sotto di un gol la squadra di Castori sbanda ancora e per poco non consente a Barak di raddoppiare (10') ma Belec è attento e blocca. Ribery prova a prendere per mano i granata e a tratti ci riesce: cross dalla destra del francese, Simy colpisce di testa ma conclude a lato da ottima posizione. Nel momento migliore della Salernitana è il Verona a raddoppiare: Caprari imposta il contropiede, Ilic lancia Kalinic che supera Belec con un delizioso pallonetto. Un minuto dopo Strandberg riesce ad anticipare per un soffio Barak, evitando il 3-0.

Ma proprio quando la Salernitana sembra destinata a finire al tappeto, arriva l'episodio che la rianima: punizione di Ribery (46'), Strandberg appoggia di testa per Gondo che dal centro dell'area di rigore riesce a bucare Montipò. Tudor in avvio di ripresa si gioca subito un doppio cambio (dentro Tameze e Casale)e, per poco, non riesce a chiudere i conti: Kalinic sfonda in area di rigore e calcia di potenza, la palla sbatte sull'incrocio dei pali e 'grazia' la Salernitana. I granata, stavolta, non sbandano e dopo aver sfiorato il pari con Djuric che 'cicca' la sfera a pochi passi dalla linea, trova il pareggio alle mezz'ora con Mamadou Coulibaly, bravo a sfruttare un tiro-cross di Gagliolo e a battere Montipò. A due minuti dalla fine è il Verona però a far tremare i 10mila dell'Arechi: punizione di Barak che s'infrange all'incrocio dei pali. È 2.2, un risultato che ripaga la Salernitana della sfortuna che aveva caratterizzato la sfida persa sabato con l'Atalanta e lascia l'amaro in bocca al Verona rivitalizzato da Tudor.