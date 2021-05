Atalanta Ko, Milan e Juventus volano in Champions. Pari a Verona, il Napoli è fuori

Finale di torneo per cuori forti. Milan e Juventus si regalano la Champions, resta fuori il Napoli che non riesce a mettere al tappeto il Verona. I rossoneri con pazienza e sofferenza contengono l'Atalanta che viene superata con due rigori di Kessié. La Juve fa goleada a Bologna con doppietta di Morata e festeggia perché il Napoli fa harakiri, lasciandosi imporre l'1-1 dal Verona. I risultati di questa settimana potrebbero favorire la conferma di Pirlo. Il Sassuolo fa la bocca buona al settimo posto, perché supera agevolmente la Lazio, ma la Roma rimonta due gol allo Spezia e concede a Mourinho la Conference League.

Poker Juve dal sapore di Champions

La Juventus salva la stagione. Dopo Supercoppa italiana e Coppa Italia arriva la sospirata qualificazione per la Champions all'ultimo respiro: se basterà o meno a Pirlo per tenersi stretta la panchina, sarà questione affrontata in casa bianconera nelle prossime ore. Nell'attesa, al Dall'Ara basta poco ai bianconeri, con Ronaldo in panchina e la coppia Dybala-Morata in attacco, per regolare la pratica Bologna, grazie a Chiesa (14/o gol stagionale, il nono in campionato), Morata e Rabiot, che chiudono il primo tempo sul 3-0 e il match dopo appena mezz'ora, con il vantaggio di Chiesa che arriva dopo appena 6'.

Chiedeva l'impresa la tifoseria del Bologna, che sperava nel colpaccio che escludesse i campioni d'Italia dall'Europa che conta di più. Ci credono solo loro, che accolgono in 500 l'arrivo del pullman per poi prodursi in uno spettacolo pirotecnico dalla salita che porta alla Basilica di San Luca al momento dell'uscita delle squadre dal tunnel. Ma il Bologna è squadra che ha spento la luce da tempo e non riesce a riaccenderla all'ultima giornata per andare a caccia di una vittoria casalinga con la Juventus che manca dal novambre del 1998: per la squadra di Mihajlovic arriva la quinta sconfitta nelle ultime 10 giornate (con una sola vittoria e 4 pareggi) per chiudere un finale di stagione a fari spenti al dodicesimo posto. Al Dall'Ara non c'è partita.

Al primo affondo ospite la difesa rossoblù sbanda: De Silvestri e Medel si fermano, Morata e Kulusevski innescano Rabiot: traversa e sulla respinta Chiesa, sotto misura, non perdona. Il Bologna non punge, la Juventus, pur giocando sotto ritmo, sì: il 2-0 è servito al minuto 29' dall'imbucata di Cuadrado per Dybala, che ubriaca Schhouten e con uno scavino cerca il gol, che diventa tale con il colpo di testa sulla riga di Morata. C'è solo a la Juventus, che attende notizie dagli altri campi: il Milan passa con Kessie al 43' su rigore, due minuti dopo la Juventus trova il 3-0 con Rabiot, su assist di Kulusevski. Pratica chiusa, non resta che attendere notizie da Napoli o sperare nella rimonta dell'Atalanta sul Milan.

I rossoblù provano a scuotersi a inizio ripresa con una progressione di Svanberg che dopo 20" manda in gol Palacio, ma l'argentino è in fuorigioco e la giocata resta un episodio. Risponde Morata, ma la chiamata di offside viene corretta e la rete regolare: 4-0. Fioccano le occasioni, con Morata, Dybala e Chiesa che si divorano a turno, più volte, il 5-0 e Orsolini che a cinque minuti dal novamntesimo segna il gol della bandiera. Ma le emozioni arrivano soprattutto dal Maradona: al minuto 16 il Napoli passa in vantaggio sul Verona e la Juventus è fuori dalla Champions League, il pari di Faraoni rimette i bianconeri e Pirlo in corsa, che dopo il triplice fischio si radunano in panchina ad aspettare il triplice fischio di Napoli-Verona, accolto con un boato.

Doppio Kessie su rigore, il Milan torna in Champions

Kessie apre e chiude dal dischetto da ex implacabile per strappare un meritato posto in Champions dopo una gara saggia, l'Atalanta già certa della qualificazione si lascia strappare dal Milan anche il secondo posto.Niente fiammate sui due fronti, in una sfida piuttosto bloccata, prima della svolta del rigore dell'ivoriano, che spiazza l'immobile Gollini infilandola bassa alla sua destra per la scivolata di Maehle su Hernandez (40'), raggiunto dal passaggio di ritorno dell'accentrato Saelemaekers. Più di due minuti per curare il francese e garantire l'esecuzione dagli 11 metri che fin lì vale la qualificazione, coi soli lampi precedenti del belga (4') sulla rimessa di Donnarumma spondata da Leao e le risposte nemmeno troppo convinte di Malinovskyi (13') da fuori su la del danese, backup dell'acciaccato Hateboer, e di Djimsiti (19'), senza mira nella correzione di testa alla punizione crossata dall'out sinistro dello stesso ucraino. Di Calhanoglu, in asse con Diaz, a tiro del ventesimo, l'unico altro squillo, peraltro dai venti metri e murato dalla difesa di casa.

La svolta arriva dopo la notizia del bis bianconero di Morata a Bologna e non è che nella ripresa cambi il leitmotiv dello stanco e ripetitivo giropalla bergamasco (62 per cento a 38 al 46'), che aggiunge però Muriel nel tridente offensivo a discapito dell'opaco Pessina. Tra 11' e 12', pari sfiorato, prima con Malinovskyi che sullo scarico dei due colombiani (assist del subentrato) viene stoppato da Tomori e quindi col centravanti, dalla mira imperfetta incrociando dall'area sul filtrante del compagno mancino arretrato a suggeritore. Pioli, col Napoli in vantaggio sul Verona, sceglie le forze fresche Krunic-Meité per cautelarsi.

I nerazzurri ce ne mettono per tirare finalmente in porta, con Malinovskyi (21') a rimorchio di Freuler, dopo averci provato da fermo con Muriel (18', alto) e con lo stesso ex Genk da fuori (20', sui tabelloni). Il possibile 2-0 col tocco sotto di Leao (23') si stampa sul secondo palo dopo lo smarcante di Meité, Muriel ci ritenta dal limite ma la sfera a giro non rientra a sufficienza per insaccarsi (27') e a 7' dal 90', sull'apppoggio da destra di Toloi, lo specchio rimane decisamente più in basso. Al 1' di recupero Gosens intercetta con la mano il tiro di Calhanoglu su passaggio da destra di Dalot e De Roon (rosso) stende Krunic con un pugno: l'ex bissa al 3' di extra time, stavolta a sinistra del portiere e a mezz'altezza; i tifosi atalantini, che avevano scortato il pullman allo stadio prima della partita, esultano all'esterno della Curva Nord Pisani, arringati dal presidente Antonio Percassi e dall'allenatore Gian Piero Gasperini.

Napoli che delusione, la Champions resta un miraggio

Finisce nel modo peggiore il campionato del Napoli. La squadra pareggia 1-1 con il Verona al 'Maradona', fallisce la qualificazione alla Champions League e si deve accontentare nella prossima stagione di partecipare all'Europa League. I rimpianti sono tanti per la squadra di Gattuso. Partono dal pareggio in casa con il Cagliari e il gol subito nel recupero dai sardi e continuano oggi quando gli azzurri non riescono a battere il Verona e sono autori della peggiore prestazione dell'intera stagione. E invece in questa occasione sarebbe stato necessario dare di più, produrre il massimo sforzo e ritrovare il necessario entusiasmo.

Il Napoli non potrebbe cominciare in modo peggiore la partita più importante dell'anno. La squadra è contratta e timorosa, soffre moltissimo le marcature a uomo, soprattutto a centrocampo e non riesce a organizzare la manovra. Il Verona non ha difficoltà a contrastare sul nascere i tentativi degli azzurri di riversarsi in attacco e la squadra di Juric è sempre propositiva anche in fase offensiva. Il Napoli soffre soprattutto sul suo lato destro. Di Lorenzo è troppo spesso preso in mezzo tra Zaccagni e Lazovic e Lozano nn è in grado di dargli una mano quando il Verona attacca partendo dalla fascia esterna del terreno di gioco. Nel primo tempo il Napoli riesce a produrre solo due occasioni da gol, con un tiro di Insigne che sfiora il palo e una conclusione di Lozano che passa qualche centimetro sopra alla traversa di Pandur. Ma è troppo rinunciatario l'atteggiamento complessivo dei padroni di casa che giocano con poca rabbia agonistica, sono imprecisi nei passaggi, anche quelli più semplici e ravvicinati, e lasciano troppo spazio alle iniziative dei veronesi.

Nel secondo tempo la situazione tattica non cambia di una virgola, ma il Napoli ha perlomeno il merito di trovare il gol del vantaggio con Rrahmani, che al 15' conclude in rete da breve distanza, sfruttando un traversone da sinistra. Sembra essere la svolta, ma la squadra non sa rispondere alla situazione favorevole venutasi a creare con una giusta carica agonistica e con la dovuta concentrazione. E' così che dopo solo 8' il Verona trova il gol del pareggio con Faraoni che su un lancio proveniente dalla difesa brucia sullo scatto Hysaj, entra in area di rigore e batte Meret con un tiro angolato. Il tempo per reagire ci sarebbe, ma al Napoli servirebbe una determinazione e una rabbia che gli uomini di Gattuso non sono capaci di trovare dentro se stessi. L'allenatore tenta la mossa della disperazione emette in campo contemporaneamente Osimhen, Mertens, Petagna, Insigne e Politano. Gli azzurri, però, fino alla fine sono in grado di produrre soltanto un tiro di Politano parato da Berardi, subentrato a Pandur, senza difficoltà. Finisce dunque nel modo peggiore per i padroni di casa. Il Napoli è fuori dalla Champions League e deve prendersela solo con se stesso.

Sassuolo vince ma non basta per l'Europa

Batte la Lazio, il Sassuolo, fa il record di punti in A (62) ma l'ottima stagione non gli serve a sorpassare la Roma e a prendersi quell'Europa che i giallorossi si tengono grazie al pari alla Spezia e alla miglior differenza reti. Ma da rimproverarsi il Sassuolo ha poco, incastrando nell'ultima gara di De Zerbi la 17/a vittoria stagionale, condotta in porto nonostante un terzo di greco l'uomo in meno. Pericolosa al 5' con Djuricic, la squadra di De Zerbi trova infatti la rete al 10' con un tracciante di Kyriakopulos e va vicina al raddoppio al 27' con Defrel e sul finire della prima frazione ancora con Kyriakopulos. Fa di più e meglio, il Sassuolo, la cui azione è più continua, mentre la Lazio è tutta in una conclusione sull'esterno della rete di Muriqui ed in un sinistro con cui, al 44', Fares non spaventa Consigli. Nella ripresa, Lazio più convinta - c'è un tentativo di Lulic, neutralizzato da Consigli al 47' - ma Sassuolo che resta aggrappato a possesso e palleggio, gestendo un vantaggio preziosissimo non scalfito nemmeno da Muriqi, che al 55' alza da buona posizione. De Zerbi da' freschezza ai suoi inserendo Traore e Caputo, ma tempo 5' e il Sassuolo si trova in 10, complice la doppia ammonizione che toglie dal match Kyriakopulos. E da' fiducia (e metri) alla Lazio che tuttavia spreca ancora (Cataldi, Muriqi) e, alzandosi, si consegna al contropiede dei neroverdi. Che arriva non appena De Zerbi passa al 3-5-2: Caputo scappa a Parolo che lo stende ingenuamente in area e Berardi raddoppia azzerando, di fatto, le velleità degli ospiti. Che rischiano passivo più pesante, complici due palle gol non sfruttate adeguatamente - anche per merito di Strakosha - da Caputo.

Roma rimonta Spezia, Fonseca lascia con posto Europa

Finisce 2-2 all'ultimo respiro con la Roma che si prende la Conference League e chiude la stagione col sorriso. Non basta allo Spezia un primo tempo stellare, esce alla distanza la squadra di Fonseca che porta a casa l'obiettivo minimo stagionale. La partenza degli aquilotti è straordinaria, prima Nzola non riesce a concretizzare l'assist di Verde dalla fascia destra e poi arriva il vantaggio dello Spezia che ha una marcia in più rispetto alla Roma: dopo 6' minuti Estevez recupera un pallone sulla trequarti dopo un errore di Darboe, serve Nzola che apre per Verde: l'ex giallorosso può segnare senza problemi la sua sesta rete di questo campionato. Lo Spezia non molla di un millimetro, la salvezza è già in cassaforte da una settimana, ma c'è voglia di chiudere con i fuochi d'artificio un campionato sontuoso. Pobega ruba palla a Kumbulla all'11'minuto ed costringe Fuzato agli straordinari, sulla ribattuta interviene Verde ma il portiere giallorosso risponde ancora una volta presente. Lo Spezia c'è, gioca bene e si diverte mentre la Roma non riesce ad entrare nel match dalla porta principale: i liguri hanno le testa libera e lo dimostrano, ogni affondo è un pericolo concreto per i giallorossi. La Roma finalmente riesce a rialzare la testa e incomincia ad avanzare il baricentro per creare qualche problema al portiere Rafael, dalla distanza ci prova El Shaarawy ma il portiere avversario risponde alla grande. E ancora Rafael è attento sugli sviluppi del colpo di testa da parte di Mancini al 25'. Ma è Lo Spezia che gestisce la partita senza problemi, il collettivo di Italiano toglie il respiro alla Roma e il raddoppio è un premio alla qualità dei liguri al 38' con Nzola che spizzica per Pobega che non ha problemi a mettere dentro il suo sesto sigillo stagionale. E' una Roma senza squilli al cospetto di uno Spezia piacevole e concreto come ha fatto vedere spesso nel corso della stagione.

La ripresa è un'altra musica con i giallorossi che devono cambiare in marcia per staccare il pass per l'Europa visti anche i risultati che arrivano da Reggio Emilia col Sassuolo che sta battendo la Lazio. Dopo 7' minuti ci pensa El Shaarawy a rimettere la Roma in partita, la squadra di Italiano si spegne alla distanza e proprio negli ultimi cento metri della stagione (40') ci pensa Mkhitaryan: Cristante avanza sulla sinistra e crossa al centro dove Dzeko svetta più in alto di Capradossi e fa sponda per Mkhitaryan che anticipa Terzi e batte Rafael. Arriva anche la benedizione del VAR che analizza il duello tra Dzeko e Capradossi, la Roma si mette in viaggio per l'Europa. Lo Spezia aveva già festeggiato una settimana fa con la conquista di una salvezza straordinaria.

Torino e Benevento si dividono i gol e i punti

Il Toro conclude il campionato con un pareggio: la sfida contro il Benevento già retrocesso finisce 1-1, al vantaggio di Bremer nel primo tempo risponde Tello nella ripresa. I granata chiudono al quartultimo posto, a +4 proprio sui sanniti che avevano salutato la serie A già dopo lo 0-0 del Toro contro la Lazio di martedì. Dopo la nuova contestazione al presidente Cairo, con oltre 300 tifosi all'esterno della curva Maratona ad esprimere il proprio malcontento verso la proprietà tra cori e petardi, il Toro si gioca gli ultimi 90 minuti senza apprensioni: Nicola lascia a riposo Sirigu, Nkoulou (alla gara d'addio con i granata) e Belotti, così tra i pali esordisce Ujkani, in difesa con Izzo e Bremer c'è Buongiorno e Zaza completa il tandem offensivo insieme a Sanabria. Inzaghi, che con i suoi ragazzi ha viaggiato in pullman da Benevento al capoluogo piemontese per punizione voluta dal presidente Vigorito causa retrocessione, lancia l'ex Glik a guidare il reparto arretrato e la coppia d'attacco Gaich-Di Serio. E' una partita che ha poco da dire, i sanniti scendono in campo con maggiori convinzioni. Ujkani non è costretto a nessun intervento, la squadra di Inzaghi prova a farsi vedere con Glik e, soprattutto, con Gaich, che battaglia con i centrali granata.

Il vantaggio, però, è del Toro: alla mezz'ora, sull'angolo di Verdi, Manfredini esce a vuoto, Bremer svetta su Glik e insacca di testa a porta vuota. E' il quinto gol del brasiliano in stagione, è l'ultima azione di un primo tempo con poche emozioni. Inzaghi comincia la ripresa con Pastina al posto di Barba, Nicola aspetta qualche minuto per inserire prima Linetty, poi Singo e Belotti. E al 72' arriva il pareggio del Benevento: cross di Letizia per Tello, il colombiano vince il duello con Ansaldi e di testa batte Ujkani. Belotti e Singo hanno due occasioni per il raddoppio, ma il Gallo sbatte contro Manfredini in uscita e il colpo di testa dell'esterno viene respinto dalla traversa. Al Grande Torino finisce 1-1, ora per Nicola comincerà un'altra partita: proverà a convincere il presidente Cairo a confermarlo sulla panchina granata, l'incontro è in programma nei prossimi giorni.