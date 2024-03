Dovrebbero dare il buon esempio, ma qualche volta entrano nella memoria collettiva per aver perso la testa. Il pesante gesto del tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, nei confronti dell'attaccante del Verona Thomas Henry, è l'ultimo di una serie di molti precedenti; alcuni anche famosi, altri meno ricordati, ma ancor più sorprendenti. Difficile capire cosa scatti nella testa di un allenatore, anche oltre la trance agonistica, se perfino un'icona del calcio come Enzo Bearzot cadde nell'inciampo di uno schiaffo, nei confronti di una tifosa contestatrice.

Il primo episodio della storia del calcio

Nel 1983 l'episodio che per la prima volta vide un allenatore partecipare ad una rissa in campo. Si tratta di Tom Rosati: l'allenatore del Pescara, nella sfida col Como per restare in B, lasciò la panchina per entrare sul manto verde, si avvicinò ad un suo giocatore, Vittorio Cozzella, 'reo' di essersi fatto espellere sul 2-0 di vantaggio, e gli assestò due ceffoni. D'altra parte, il fatto accadde poco prima un altro caso, clamoroso per il protagonista ancor prima che per la dinamica: Enzo Bearzot, il 'Vecio' della nazionale più amata di sempre, simbolo dell'etica applicata al calcio, perse la testa alla vigilia della partenza per la spedizione azzurra che conquistò i Mondiali in Spagna.

L'Italia stava ultimando la preparazione a Roma in un clima di contestazione generale, una tifosa iniziò ad insultare l'anziano allenatore chiamandolo "scemo, scimmione e bastardo" per aver escluso Beccalossi dalle convocazioni. Bearzot perse la testa e la schiaffeggiò in pubblico. L'episodio piu' simile, come dinamica, al caso D'Aversa fa riferimento invece al tecnico della Lucchese, Giancarlo Favarin, che nel 2019 in Serie C colpì con una testata un avversario: fu fermato fino al termine della stagione.

Altri episodi rimasti negli annali

La sanzione più pesante risale tuttavia a 20 anni fa: l'allora allenatore del Cesena, Fabrizio Castori, partecipò alla rissa nel finale della partita con il Lumezzane in Serie C. A Castori vennero dati tre anni di squalifica, ridotti poi a due.

Più iconico il calcio al sedere che Silvio Baldini, quando nel 2007 sedeva sulla panchina del Catania, rifilò al tecnico del Parma, Domenico Di Carlo.

Josè Mourinho mentre infila un dito nell'occhio a Tito Vilanova

Fecero il giro del mondo anche le immagini dell'aggressione di Delio Rossi, allora alla guida della Fiorentina, a uno dei suoi giocatori, Adem Ljajic, nel 2012: il tecnico lo schiaffeggiò perché quest'ultimo lo aveva insultato mentre rientrava in panchina. Rossi fu squalificato con tre mesi di stop. Nella galleria non poteva mancare l'esuberanza di José Mourinho: allora tecnico del Real Madrid, nel parapiglia finale della Supercoppa di Spagna col Barcellona nel 2011 con calma assoluta si avvicinò a Tito Vilanova, l'allora vice di Guardola, e gli infilò da dietro un dito in un occhio. Questioni di testa, insomma, persa o colpita che sia.