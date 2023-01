Con un gran finale il Toro rimonta l'Empoli e nel recupero sfiora la vittoria

Al Castellani scoppiettante pareggio per 2 a 2 tra Empoli e Torino. Primo tempo di marca toscana. Il meritato vantaggio arriva al 37esimo grazie grazie a Luperto di testa sugli sviluppi di un corner di Marin. Nella ripresa il Toro al 60esimo sfiora il pari ma sette minuti dopo arriva il raddoppio empolese ad opera di Marin che insacca all’incrocio con un gran destro dal limite dell’area di rigore. La partita sembra messa in ghiacciaia ma nel finale arriva la riscossa granata. All’82esimo la riapre il grande ex Ricci con una girata di destra. All’86 il pari di Sanabria con un tiro dal limite. Gli uomini di Juric sfiorano addirittutra una clamorosa vittoria nel recupero ma il tentativo di Miranchuk viene fermato dal palo.