Serra: "Dai calciatori del Milan gesto bellissimo, ma pensavo che Rebic volesse strangolarmi"

"Pensavo che Rebic volesse strangolarmi... poi ha capito il mio errore. Ero frastornato... Adesso non vedo l'ora di tornare ad arbitrare". Sono le parole dell'arbitro Marco Serra che ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, nella quale racconta la dinamica dell'errore in Milan-Spezia. Il direttore di gara non concesse il vantaggio al Milan vanificando il gol di Messias e interrompendo il gioco. All'ultimo secondo disponibile poi lo Spezia siglò il 2-1 grazie alla rete di Gyasi.

"Ibra mi ha detto: 'Ora devi reagire"

Serra racconta, l'incredulità al momento del successivo gol dei liguri e le parole di conforto dei rossoneri: "Dai calciatori del Milan un gesto bellissimo". "Al ritorno nello spogliatoio è passato qualche giocatore del Milan, affranto quanto lo ero io. Calabria da capitano mi ha detto parole di conforto, Florenzi, che era affranto come me, mi ha abbracciato, poi passano Theo Hernandez e Brahim Diaz e anche loro mi hanno detto di tirarmi su e reagire perché si sbaglia tutti. E poi è arrivato Ibrahimovic, la sostanza del suo discorso era: 'ora dimostra di essere forte e reagisci'.

"Il Var non poteva far nulla"

"E' stato un un errore mio, il Var non poteva far nulla - ha aggiunto -. Ed è il peggiore errore che può accadere ad un arbitro. Nella mia testa c'è un errore di priorità. mi concentro su Rebic e Bastoni e penso 'se lo tocca è fallo'. Sta tirando, non può non fare fallo. Mi perdo lo scenario completo, non vedo Messias che sta per tirare in porta. Ricordo di aver pensato 'speriamo che non la butti dentro', mentre quando Gyasi ha fatto gol al 96' all'auricolare ho esclamato 'non ci credo!'. Rocchi mi ha detto che questa è la Serie A e che qui non si abbandona nessuno. Che tornerò ad arbitrare nella massima serenità. È il mio obiettivo a breve termine. Trentalange voleva sapere come stavo e come erano andate le cose. Mi ha invitato a prendermi qualche giorno e poi ripartire".

La nuova linea degli arbitri nella comunicazione

E proprio il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange ha detto: "Ho trovato un uomo ferito ma maturo e motivato. Noi arbitri sappiamo che spesso dobbiamo trasformare i problemi in risorse, ci ha fatto molto piacere la reazione del Milan". "E' giusto che un direttore di gara possa affrontare argomenti legati al proprio stato emozionale dopo un errore commesso in partita - ha detto Graziano Cesari a Mediaset Sport- e il nuovo corso dell'addetto stampa dell'AIA Luca Calamai può inaugurare un modo diverso di esprimersi nei confronti dei media da parte degli arbitri".