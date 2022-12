Rabiot è un problema per la Juve. Sfida Inter-Napoli per il marocchino Ounahi

Alle prese con il cambio di dirigenza, la Juventus pensa anche al calciomercato. Allegri spera di recuperare in pieno Chiesa e Di Maria, ma rischia di perdere Rabiot: infatti la società potrebbe decidere di cederlo a gennaio (Arsenal e Tottenham sono in prima fila fra i pretendenti) per ricavare qualcosa da un giocatore che non sembra voler rinnovare il contratto che scade a giugno e quindi partirà, da svincolato, a fine stagione. Mckennie, invece, dovrebbe rimanere, anche se ha estimatori in Bundesliga, mentre pe ril giovane Soulé ci sono le richieste di Sampdoria e Cremonese. Alla Juve interessa anche Karsdorp, che a Roma è in rotta con Mourinho, e ai giallorossi era stato proposto uno scambio con DE SCIGLIO, ma la richiesta di un conguaglio economico fatta da Trigoria ha, per ora, bloccato la trattativa.

I desideri di Mourinho

E a proposito di Roma, non molla la pista per Frattesi, che Mourinho vorrebbe da subito anche se il Sassuolo continua a valutare 30 milioni il suo centrocampista con un passato nelle giovanili giallorosse. Così ora la dirigenza romanista sta valutando di inserire Bove e Volpato, due ragazzi che ai neroverdi emiliani interessano molto, nella trattativa ma il problema è che il Sassuolo non sembra intenzionato a inserire, per questi due giocatori, il diritto di 'recompra' a favore della Roma. Comunque se ne riparlerà.

La sfida fra Inter e Napoli

Inter (che cercando di portare subito Thuram alla corte di Inzaghi) e Napoli sono fortemente interessate a Ounahi, centrocampista che disputato un grande Mondiale con il Marocco. Ma c'è la concorrenza di Leicester e Marsiglia (offerti all'Angers 20 milioni tutti subito) che sta facendo lievitare il prezzo del cartellino.

Nodo portiere per il Milan

In casa Milan l'infortunio di Mike Maignan più fastidioso del previsto, ha fatto decidere la dirigenza di cercare un altro portiere sul mercato di gennaio, da affiancare a Tatarusanu e Mirante. L'idea è di anticipare l'arrivo di Sportiello dall'Atalanta, già preso per giugno, ma se non fosse possibile i rossoneri farebbero un tentativo per Cragno del Monza. In casa Lazio si faranno movimenti soltanto se si riuscirà a piazzare Kamenovic (per lui c'è stata una richiesta di informazioni dallo Sparta Praga) e Luis Alberto, che sogna sempre di andare al Siviglia, specie ora che ISCO (per lui in Spagna si scrive di un interessamento della Juve) ha rescisso con il club andaluso. Se lo spagnolo andrà via, la dirigenza laziale tenterà di prendere Ilic dal Verona. Sarri avrebbe chiesto anche di fare un tentativo per Bonazzoli della Salernitana, considerato l'ideale come vice Immobile, ma anche particolarmente adatto a giocare in coppia con il cannoniere dei biancocelesti.

Il futuro di Balotelli

In Turchia nei giorni scorsi era circolata con insistenza la voce di un possibile ritorno di Balotelli all'Adana Demirspor, ma il presidente di questa società, Murat Sancak, ha escluso il ritorno dell'attaccante italiano: "attualmente è un giocatore del Sion e non c'è possibilità che torni adesso".