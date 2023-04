Sempre più Champions per la Lazio, Spezia Ko: ora rischia. Empoli battuto, torna in corsa salvezza la Cremonese

La Lazio travolge (0-3) lo Spezia consolida il secondo posto e vede sempre più vicino la Champions League. Pesante stop invece per la squadra di Semplici che ora rischia di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere soprattutto dopo il successo della Cremonese contro l'Empoli.

Spezia - Empoli

Dopo due giri di orologio Bourabia colpisce in pieno la traversa. Dopo dieci minuti Nzola sfiora il vantaggio incornando di testa il pallone di un niente sul fondo. I biancocelesti restano stupiti dall’avvio dei padroni di casa e si scuotono soltanto passata la mezzora quando un episodio cambia la gara. Il fallo di Ampadu su Felipe Anderson in area è calcio di rigore per Irrati di Pistoia e dopo il check lo conferma anche il Var. Dal dischetto al 36′ va Immobile che manda in rete con decisione lo 0-1 laziale e torna al gol che gli mancava dal 19 febbraio.

I liguri, puniti oltre i loro demeriti, accusano il colpo ma non si lasciano abbattere nonostante la tripla occasione di Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic a fine primo tempo. Lo Spezia non molla neanche quando, a inizio secondo tempo, incassa il raddoppio. Al 52′ la Lazio inventa un’azione magistrale, tutta di prima: il triangolo tra Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson si conclude con lo 0-2 firmato dal brasiliano. Gli uomini di Semplici comunque non mollano e cercano un episodio a favore: Provedel salva la porta sul tiro di Ekdal. La squadra di Sarri gestisce il risultato e nel finale, complice anche l’espulsione di Ampadu per doppia ammonizione, trova anche il 3-0 grazie alla rete di Marcos Antonio che certifica il secondo posto a 61 punti. Liguri quartultimi a quota 26.

Cremonese - Empoli

La squadra di Ballardini ha meritato i tre punti giocando con grande intensità e soprattutto riuscendo a capitalizzare al massimo il gol messo a segno in avvio da Dessers sotto misura. L'Empoli ci ha provato, cercando soprattutto di fare intensità nella metà campo della Cremonese, senza però rendersi mai veramente pericoloso. Qualche mischia ma Carnesecchi non ha dovuto effettuare parate importanti. Al contrario la Cremonese ha provato a pungere in contropiede andando vicino al gol almeno in due occasioni nella ripresa con Serniola e Tsadjout. Unico vero pericolo per i grigiorossi il palo esterno colpito da Walukiewicz nel finale con un tocco di tacco sugli sviluppi di un corner.

Le due squadre si sono affrontate fin dal primo minuto a specchio con il 4-3-1-2. La svolta del match è arrivata in avvio con un suggerimento di Sernicola perfetto per Dessers al centro dell'area. Stop e sinistro schiacciato a superare Perisan. Il vantaggio complica subito i piani dell'Empoli costretto a sbilanciarsi alla ricerca del pareggio. Una spinta concretizzata con un gran possesso palla (alla fine sarà 68% a 32) ma senza dare mai la zampata. Ci prova Bandinelli da fuori ma senza impegnare troppo Carnesecchi.

Nella ripresa Zanetti si gioca anche la carta Cambiaghi-Destro ma è la Cremonese a sfiorare il gol prima con Sernicola con un diagonale destro fuori di un soffio e poco dopo con Tsadjout dove è Persian a fare la differenza con una gran parata. I toscani spingono in modo disperato concedendo il contropiede alla Cremonese. La migliore occasione per la squadra di Zanetti arriva nel finale con un colpo di tacco di Walukiewicz che va a sbattere sul palo esterno. I sette minuti di recupero non modificano il risultato del match.