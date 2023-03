Domenica notte si gioca Roma-Juventus. Josè Mourinho non ci sarà per la squalifica dopo la denuncia ai media nei confronti del quarto uomo della sfida (persa) con la Cremonese. Ma c'è grande attesa per la presenza dell'ex Paulo Dybala. La Joya argentina, che in estate è passato alla Roma dopo il mancato rinnovo del contratto da parte dei bianconeri, avrebbe chiesto alla Juve il pagamento di 3 milioni circa.

"La Juventus mi deve ancora dei soldi"

E' quanto riporta la Gazzetta dello sport citando le dichiarazioni di Paulo Dybala ai magistrati in merito all'inchiesta Prisma (è stato sentito a Roma il 21 febbraio 2023). "Non ricordo quando mi è stato pagato l’ultimo stipendio, però so bene che la Juventus mi deve ancora dei soldi", avrebbe detto l'attaccante argentino. La "Joya" è stata sentita per avere ulteriori chiarimenti su un accordo con il club bianconero per un risarcimento pari a 3 milioni di euro. Una cifra che sarebbe legata alla "manovra stipendi", uno degli aspetti su cui è incentrata l'inchiesta.

"Rivoglio i miei soldi ma senza fare nessuna causa"

"Quando abbiamo fatto l’accordo per lo spostamento degli stipendi - ha detto Dybala -, sapevamo che se avevo ancora un contratto gli stipendi arretrati li pagavano in aumento su quelli successivi, se invece andavo via mi dovevano pagare subito. So che ad aprile 2023 la Juventus ha l’ultima opportunità per pagare quei 3 milioni circa. In caso contrario il mio avvocato farà delle richieste per iscritto, anche se io spero di non arrivare a tanto. Rivoglio i miei soldi ma senza fare nessuna causa, evitando problemi per me e la Juventus".

Il futuro a Roma è incerto

C'è poi da decidere il futuro a Roma. Dybala ha un contratto per altre due stagioni, ma secondo alcune indiscrezioni sarà determinante la qualificazione della Roma in Champions League. Il mese di marzo sarà da dentro o fuori per gli obiettivi della società di Dan e Ryan Friedkin. Perché nel giro di due settimane, prima della sosta per le nazionali, ci sarà la doppia sfida con la Real Sociedad in Europa League e le due gare di campionato contro Sassuolo e Lazio. Partite dalle quali passa il futuro della Roma e soprattutto di Dybala e di Mourinho. Il campione argentino sarebbe molto deluso dopo il passo falso di Cremona e potrebbe chiedere di essere ceduto.