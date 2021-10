Dzeko juventino mancato: "La Roma mi aveva già venduto, ma poi..."

Il "Derby d'Italia" del 24 ottobre è una sfida importare per capire se l'Inter può scalare la classifica e confermarsi campione e se la Juve può tornare definitivamente in corsa per lo scudetto. Le due squadre hanno fatto bene in Champions League (3-1 dei nerazzurri contro contro lo Sheriff e 1-0 dei bianconeri a San Pietroburgo contro lo Zenit) e ora voglione confermarsi anche in campionato.

In palio punti pesanti per la corsa scudetto

Domenica a San Siro arriva la Juventus in un "Derby d'Italia" carico di significati anche al di là dell'importanza di un big match. I nerazzurri di Simone Inzaghi cercano una vittoria dopo la sconfitta contro la Lazio e vogliono evitare di venire risucchiati in classifica proprio dagli uomini di Allegri mentre il Napoli capolista a punteggio pieno (24 punti) e il Milan (22 punti) si allontanano.

"La Roma mi aveva già venduto alla Juve, ma poi saltò tutto"

Per far male alla difesa bianconera di Max Allegri, Simone Inzaghi si affiderà in attacco al "Toro" Lautaro Martinez e a un Edin Dzeko sempre più vero trascinatore dei nerazzurri. Ma l'ultima rete del bosniaco contro la Juventus è datata 12 maggio 2019 quando vestiva la maglia giallorossa della Roma. E di Roma e Juve e di un colpo di mercato mancato, Edin Dzeko ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Fu la Roma a parlare per prima con la Juve, io non sapevo della trattativa, entrai successivamente - ha dichiarato l'attaccante -. Poi saltò tutto perché la Roma non trovò il mio sostituto. Io comunque non guardo indietro, sono felice all'Inter e stop".