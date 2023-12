Cagliari che cuore, rimonta e batte il Sassuolo al 97esimo con Pavoletti

Il Cagliari ribalta ancora tutto nel recupero segnando al 94' ed al 99', e riuscendo a sfruttare solo nel finale l'uomo in più ed i cinque attaccanti messi contemporaneamente in campo da Ranieri. Il primo tempo era stato dalla parte del Sassuolo che prima aveva sfiorato il vantaggio con M. Henrique fermato da un miracolo di Scuffet, per poi segnare con Erlic al 7' su azione da corner. La risposta dei rossoblu era arrivata sempre da angolo con Prati di testa, ma Castillejo ha salvato sulla linea di porta.

Nel secondo tempo la svolta: Dionisi non sostituisce un nervoso e già ammonito Tressoldi che viene punito forse eccessivamente dall'arbitro per un contrasto con Lapadula ed è espulso al 63'. I sardi mettono dentro una punta dietro l'altra senza pungere troppo. L'unica vera occasione arriva sempre da corner con Pavoletti e stavolta e M. Henrique a salvare sulla linea. Al 90' contropiede dei neroverdi, Bajrami buca il portiere ma c'è un fuorigioco di pochissimi centimetri. Quella che poteva essere la fine per la squadra di Ranieri è invece un segno: al 94' Luvumbo trova Lapadula in area che stoppa e batte Consigli. All'ultimo minuto di recupero torre in area di Shomurodov per Pavoletti che in rovesciata completa la rimonta e chiude il match. Con questa vittoria il Cagliari sale a quota 13 al sedicesimo posto scavalcando in un solo colpo Udinese, Empoli e Verona. Il Sassuolo resta fermo a 15 punti condividendo la quattordicesima piazza con il Genoa.

Autogol di Rafia, Empoli - Lecce pari

Foto Ansa

Empoli e Lecce pareggiano 1-1 al 'Castellani', punticino prezioso soprattutto per i pugliesi che proseguono la loro striscia positiva col quarto pari consecutivo. I padroni di casa pericolanti classifica in troppo tardi cercano il colpo del ko, peraltro difficile in una serata dove sembravano ammessi solo gol strani, la papera di Berisha per il vantaggio ospite e io successivo autogol di Rafia. I due tecnici propongono novità: Andreazzoli lancia dal primo minuto Bastoni a sinistra e per la prima volta Kovalenko; D'Aversa tiene in panchina Krstovic e Strefezza per Piccoli e Sansone.

Gara combattuta da subito, anche se le due squadre appaiono più propense a non sbagliare e subire che a proporre gioco. Prezioso l'intervento in corner di Berisha al 7' quando, sugli sviluppi di una punizione laterale, Pongracic colpisce bene di testa. Ci prova ancora il Lecce con un tiro dalla distanza di Dorgu, bravo ancora l'estremo difensore empolese. Al 14' si fa vivo Cancellieri che sugli sviluppi di un calcio d'angolo anticipa tutti ma di testa mette sul fondo. Al 19' l'ex Piccoli ci prova al volo di sinistro, ma la sfera è alta. L'occasione più nitida se la procura al 26' Cambiaghi che vince un contrasto con Dorgu e si lancia verso Falcone, che non si fa superare. Al 40' esce Caputo per infortunio, torna in campo dopo diverso tempo il giovane Shpendi, poco dopo infortunio anche per Bereszyński, così Andreazzoli preferisce rimandare il cambio con Ebuehi a inizio ripresa per far scaldare meglio il nigeriano. Banda mette in difficoltà Berisha con un tiro rientrando sul destro.

A inizio secondo tempo, oltre a Ebuehi entra anche Gallo per Dorgu nel Lecce. Subito pericoloso l'Empoli con Grassi dalla distanza, molto bravo Falcone a bloccare. E sempre Grassi, al 10', si vede poi parare un bolide al volo. Scorre il 19' quando un buon tiro di Banda ma centrale si trasforma in un incubo per l'Empoli: Berisha sbaglia completamente l'intervento e la palla gli passa tra le gambe. Ma poco dopo la fortuna premia i toscani, tiro cross di Cambiaghi e deviazione decisiva col ginocchio di Rafia, carambola traversa-palo e gol. Il pareggio riaccende l'Empoli che si riorganizza e si fa pericoloso ancora con Cambiaghi e poi con Luperto, due volte. L'imprecisione e Falcone dicono no ai padroni di casa. Prosegue il forcing dell'Empoli, con un Lecce assediato, nonostante le sostituzioni e le energie nuove. In casa toscana rammarico per un paio di occasioni non sfruttate da Fazzini. Si chiude il sipario con un punto a testa.