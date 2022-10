Inter, vittoria incredibile a recupero quasi scaduto. Valanga Milan, poker Juve e successo Salernitana

La pazza Inter è sempre qui e se ne accorgono sia Inzaghi che i tifosi sempre a un passo dall'infarto. Al Franchi i nerazzurri partono in scioltezza e assestano un uno-due che pare tramortire la Fiorentina ed essere il preludio per una vittoria in scioltezza. Invece no. Succederà di tutto in una gara che si innervosirà, vedrà volare diversi cartellini gialli e che fino a poco prima del fischio finale sembrava essere diretta verso un pareggio più che giusto. Ma il calcio è beffardo e basta un errore ai viola per regalare la palla a Mkhitryan che non sbaglia e insacca il pallone del 4-3. Era partita molto bene l'Inter, con la rete di Barella dopo appena 2 minuti, su palla conquistata e servita da Lautaro. Al 15' il raddoppio dell'argentino che fa tutto da solo e insacca alle spalle di Terracciano. Al 33' la viola accorcia col rigore assegnato per fallo di DiMarco su Bonaventura, e trasformazione di Cabral. Da lì la gara diventa nervosa, spettacolare, per larghi tratti l'undici di italiano schiaccia l'Inter nella sua metà campo e la batte in velocità e manovra. Al 60' Kouamé batte in velocità Acerbi e pareggia. Da lì succede di tutto in un match molto divertente: al 72' Terracciano abbatte Lautaro lanciato in corsa. Dal dischetto l'argentino non sbaglia. Ma al 90' la Fiorentina riagguanta il pari di testa con Jovic. Poi la beffa a recupero quasi scaduto, con Mkhitaryan che approfitta dell'errore dei padroni di casa.

Milan a valanga sul Monza

L'altra parte di Milano fatica pochissimo a regolare un Monza grintoso ma modesto. I rossoneri grazie al quarto consecutivo in campionato, firmato dalla doppietta di Diaz e dai gol di Origi e Leao, si riportano in testa alla classifica con 26 punti agganciando il Napoli impegnato domani a Roma. Il Monza di Palladino, nonostante la buona gara e il gol di Ranocchia su punizione, resta invece a 10 punti. Il Milan passa in vantaggio al primo vero affondo. Al 16' azione personale di Diaz: lo spagnolo che parte da metà campo, avanza, si incunea in area e di sinistro batte Di Gregorio. Dopo il gol i rossoneri restano in attacco e provano a trovare subito il raddoppio con Pobega e Origi. Il Monza dopo un momento di impasse per il gol subito prova a reagire e al 24' Sensi impegna Tatarusanu con un tiro di sinistro dal limite dell'area. Poco dopo un cross da destra di Ciurria, Carlos Augusto colpisce di testa in tuffo ma Tatarusanu si oppone. Sul finire della prima frazione la squadra di Pioli raddoppia: al 41' Origi serve Diaz che in area di destro trafigge ancora Di Gregorio con un tiro angolato per la personale doppietta. A metà secondo tempo Pioli inserisce Leao e De Ketelaere e il Milan accelera di nuovo. Al 65' arriva il tris: spunto di Messias che serve Origi che dal limite dell'area di destro batte Di Gregorio per il 3-0. Il Monza prova a riaprire la gara al 70': perfetto calcio di punizione a giro di Ranocchia che batte Tatarusanu. Al 76' ancora Monza pericoloso sugli sviluppi di un calcio piazzato, con Carboni che conclude da posizione defilata ma il pallone esce di poco. Nel finale i rossoneri calano il poker: all'84' errore di Antov in disimpegno, ne approfitta Hernandez che serve Leao al limite e il portoghese non lascia scampo a Di Gregorio per il 4-1 finale.

La Juventus ritrovata

La Juventus batte l'Empoli per 4-0 nell'anticipo dell'undicesima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bianconeri di salire a 19 punti, mentre i toscani rimangono a quota 11. La formazione allenata da Allegri, reduce dalla vittoria nel derby, sblocca subito il risultato. Kostic da sinistra spedisce in area un pallone invitante, Kean azzecca il tempo dell'inserimento e di piatto buca Vicario: 1-0 all'8'. Il gol permette alla Juve di giocare in scioltezza e Kean all'11' sfiora il bis con una conclusione respinta da De Winter. L'Empoli prova a scuotersi e avanza il baricentro, senza però creare reali occasioni. In avvio di ripresa i padroni di casa piazzano il colpo del k.o. e chiudono i giochi con mezz'ora abbondante d'anticipo. McKennie azzecca lo stacco su corner da destra, palla in rete e 2-0 al 55'. Il gol spegne l'Empoli, che sparisce dal campo. La Juve si vede annullare il tris, firmato da Kean, per fuorigioco. Il gol arriva poco dopo: Rabiot va a segno di testa su corner da sinistra: 3-0 all'82'. Prima dei titoli di coda, c'è anche il poker. Danilo si inserisce, Rabiot deve solo appoggiare il pallone in porta: 4-0.

Successo della Salernitana

Un gran gol di Mazzocchi al 3' della ripresa regala tre punti pesantissimi alla Salernitana. Si arrende lo Spezia che continua nella sua "maledizione trasferta": arriva la sesta sconfitta in altrettante partite giocate lontano dal Picco con i liguri ancora a quota zero gol fuori casa. All'Arechi è il giorno di Franck Ribery che prima del match abbraccia compagni e tifosi dando ufficialmente l'addio al calcio giocato. Il campione francese resterà comunque in Campania, molto probabilmente ricoprendo un ruolo all'interno dello staff tecnico di Davide Nicola.