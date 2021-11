La Fiorentina infrange i sogni del Milan. La Juve batte la Lazio, l'Atalanta lo Spezia. Tutti i gol

La Fiorentina ha battuto il Milan 4-3 infliggendo la prima sconfitta in campionato ai rossoneri. Un errore di Tatarusanu in presa ha consentito a Duncan di portare in vantaggio i viola e prima dell'intervallo Saponara ha raddoppiato. Nella ripresa, Vlahovic porta a tre le reti dei viola. La seguente doppietta di Ibrahimovic illude solo il Milan di poter rimontare, perchè ancora Vlahovic porta il punteggio sul 4-2. In extremis, l'autorete di Venuti lo fissa sul 4-3.

La Juventus vince di rigore grazie a Bonucci

Vince anche la Juventus che batte 2-0 la Lazio. Una vittoria che consente ai bianconeri di raggiungere la squadra di Sarri a 21 punti, più vicina alla zona Champions. A decidere la partita una doppietta di Bonucci, che due volte, una per tempo, su rigore ha battuto Reina.

Atalanta show: 5-2 allo Spezia

L'Atalanta torna a vincere in casa e lo fa con un perentorio 5-2 con il quale supera lo Spezia. Un risultato che rilancia i bergamaschi in classifica. Si illude lo Spezia che pure era andato in vantaggio con Zola (a segno poi anche nel finale). Brilla Pasalic, autore di una doppietta, che con Zapata (in rete su rigore) prende per mano l'Atalanta. A segno anche Muriel e Malinovskyi.