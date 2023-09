La Lazio stende il Napoli, l’Atalanta cala il tris col Monza. Il Bologna piega il Cagliari. Pari Udinese-Frosinone

La Lazio mette ko il Napoli al Maradona. Finisce 1-2. Kamada regala la vittoria ai suoi dopo che al Gol di Luis Alberto era seguito quello di Zielinski. L'Atalanta liquida la pratica Monza per tre gol a zero. In rete Ederson e due volte Scamacca. I sardi perdono al Dall'Ara per 2-1. Non basta la grande giocata di Luvumbo. Per i bolognesi pareggia Zirkzee e poi decide Fabbian. I friulani dividono la posta e rimandano ancora l'appuntamento con i tre punti.

Napoli-Lazio 1-2

Per il secondo anno consecutivo Maurizio Sarri si prende i tre punti al Maradona, costringendo alla resa i campioni d'Italia. La partita della Lazio, che interrompe la serie negativa delle prima due giornate di campionato, è uno splendido esempio di pragmatismo e testimonia anche l'evoluzione tattica dell'allenatore biancoazzurro che fa fruttare in maniera straordinaria le capacità dei suoi calciatori di manovrare in contropiede. Il Napoli mostra diverse lacune. Innanzitutto una certa incapacità di concretizzare la nettissima superiorità nel governo del gioco e poi una fragilità difensiva, soprattutto quando si tratta di affrontare gli scatenati contropiedisti di Sarri, che chiama in causa anche la mancata sostituzione nel calciomercato di Kim, giocatore che lo scorso anno era stato spesso decisivo proprio per la sua rapidità nel chiudere le falle. Il Napoli nel primo tempo affronta la gara con grandissima intensità e costringe la Lazio ad avere un atteggiamento estremamente prudente e a giocarsi le sue possibilità esclusivamente in contropiede. In questo scenario diventa fondamentale l'apporto di Felipe Anderson le cui volate sulla fascia destra preparano i gol di Luis Alberto, autore di uno splendido colpo di tacco sull'assist del brasiliano al 30' del primo tempo che sorprende Meret, e di Kamada che al 6' del secondo tempo, dopo un velo di Luis Alberto, insacca con un rasoterra in diagonale, realizzando un gol che risulterà decisivo. Ancora in contropiede la Lazio trova al 21' della ripresa anche il terzo gol con Zaccagni che viene servito dal debuttante Guendouzi, ma l'attaccante di Sarri parte in posizione di fuorigioco e il Var interviene e annulla il gol. Dopo soli 4' minuti, sfruttando un rinvio corto di Juan Jesus, il francese trova il gol grazie anche a una deviazione di Mario Rui. Interviene però di nuovo il Var che manda al monitor l'arbitro Colombo il quale annulla anche questo gol per un fuorigioco considerato attivo di Zaccagni che costringe Di Lorenzo a un rinvio affrettato. Il Napoli reagisce con vigore in entrambe le circostaze in cui si trova sotto nel punteggio. Attacca a testa bassa e sfiora in più occasioni il gol. Nel primo tempo tirano ripetuamente in porta Kvaratskhelia, Zielinski, Osimhen, Olivera ma Provedel e in qualche caso l'imprecisione nelle conclusioni degli azzurri non avvantaggiano il Napoli. Nella ripresa, dopo aver trovato il gol del vantaggio, la Lazio arretra il baricentro del proprio gioco e mantiene sistematicamente tutti e dieci uomini dietro la linea del pallone. Gli spazi si chiudono e per gli attaccanti di Garcia trovare gli spazi necessari per puntare alla porta di Provedel risulta sempre più complicato. Ci prova comunque Osimhen con una conclusione dal limite che finisce alta. Nel recupero arriva la migliore occasione per gli azzurri con Lindostrom, al debutto in campionato, che conclude alto dalla breve distanza.

Atalanta-Monza 3-0

La sponda di Scalvini per innescare la mischia dell'1-0 da tiro dalla bandierina per la protezione di De Ketelaere e il rigore in movimento di Ederson. E la zuccata sotto la traversa del doppiettista Scamacca per indirizzare nel sacco il pallone dall'out di Ruggeri. Contro il Monza, che spreca un paio di chances tra i primi due gol presi prima di far esordire Colombo (nullo come Mota) all'ora di gioco, l'Atalanta espone i fianchi un paio di volte, ma le basta adoperare la testa per propiziarsi nel finale del primo tempo il doppio vantaggio (35' e 42') per viaggiare sul velluto nel prosieguo dell'anticipo del sabato sera. Tanto che nella ripresa, scampato un terzo pericolo, il centrattacco che ha spinto Zapata a Torino la mette in ghiaccio al 17' di sinistro nell'angolino dal limite (Di Gregorio non impeccabile) sul passaggio di ritorno di Koopmeiners. Il belga ex Milan si muove intorno al romano, che usa il fisico per recuperare palloni vaganti anche in mezzo ma inizialmente non il piede (6') per chiudere le ripartenze. Al 23' l'occasione più maiuscola dell'autore del bis, quando stacca egualmente bene incocciando il traversone del futuro apripista del punteggio: Di Gregorio salva sulla linea, Scalvini appoggia ma è in fuorigioco. C'è anche la squadra di Palladino, che abbandona progressivamente il giropalla per una tattica più attendista senza rinunciare a pungere. Al 7' l'ex Pessina non raggiunge in scivolata l'apertura di Ciurria, poco prima del ventesimo la schiacciata dell'altro volto noto Gagliardini (19') bloccata a terra da Musso sull'angolo da mancina di Caprari, che al 33' apre il destro a incrociare da fuori di Birindelli di poco a lato. Proprio poco prima dello scarico dell'ennesimo prodotto zingoniano Colpani per Pessina, con Scalvini a smorzare tra le braccia del suo portiere. Il 2-0 non è così scontato, essendo preceduto dall'azione biancorossa più ficcante, assist di Pessina e Colpani cecchino mancato a giro, anche se è Ciurria a fallire l'incredibile da un passo (esterno della rete) sulla respinta del numero 1 argentino. A metà campo invertite ricominciano forte i due atalantini davanti ed Emerson che però alza il mirino di sinistro dal limite, appena un attimo prima (3') della combinazione Colpani-Caprari spezzata dall'anticipo da Ruggeri. Calato pure il tris, i padroni di casa si vedono annullare il poker di Koopmeiners (19') per mani sulla carambola con Caldirola, che ha sulla coscienza la mancata protezione della sfera sull'1-0. Terzo punto vanificato della serata per offside che toglie la tripletta a Scamacca (27'), giratosi col destro su filtrante di De Roon. Il neo entrato Machin sfiora l'incrocio con una punizione da sinistra alla mezzora, quindi l'esordio dello spezzino in prestito Holm. Allo start del recupero Muriel la passa indietro a Lookman appena in area, sinistro centrale. Quasi al gong, Holm sbuca di fronte su palla del colombiano dalla sinistra, ma Di Gregorio alza sopra la traversa.

Scamacca (Ansa)

Bologna-Cagliari 2-1

Bologna ribalta il Cagliari nella ripresa, trovando il gol vittoria con il 20enne scuola Inter Fabbian, al primo gol in serie A a segno al 90': opportunista il centrocampista, che sfrutta un erroraccio di Radunovic per trovare il gol vittoria quando il match pareva ormai indirizzato verso il secondo pareggio stagionale per entrambe le squadre e per un dopo partita pieno di rimpianti per il Bologna, che aveva colpito un legno con Karlsson e sbagliato un rigore con Orsolini. Il tutto al cospetto di un Cagliari che si era dimostrata squadra quadrata, capace di soffrire, ma pure di ripartire. La squadra di Ranieri mette il naso fuori dalla propria metà campo per la prima volta al minuto 22', quando Wieteska cerca e trova Luvumbo con un lancio lungo direttamente dalla difesa: Beukema cerca l'anticipo, ma buca l'intervento e Luvumbo si trova lanciato a rete, trovando il gol con un diagonale mancino. Il Bologna, invece, trova l'incrocio dei pali con uno sfortunato quanto bravo Karlsson, con una botta dai 25 metri al minuto 7. Sette minuti più tardi e Dossena a deviare in angolo una conclusione pericolosa di Zirkzee. Il Bologna crea gioco ed occasioni e ne ha una doppia gigantesca con Karlsson e Zirkzee al minuto 30, ma lo svedese spara su Radunovic a tu per tu, mentre il portiere sulla ribattuta è bravo a dire no anche a Zirkzee. Il Cagliari soffre ma trova anche un paio di ripartenze targate Augello e soprattutto Petagna, abilissimo a far salire e respirare la squadra. Ranieri perde però proprio Petagna all'intervallo, per un problema al polpaccio e ridisegna la squadra con il 5-3-2. I rossoblù non ripartono più e il Bologna trova la giocata al minuto 14 che rimette in equilibrio il match. Kristiansen batte un fallo laterale e scambia con Moro, che gli restituisce il pallone in profondità: filtrante per Zirkzee, che di mancino trova l'1-1 con un Radunovic che si lascia sorprendere sul proprio palo. L'ultima mezzora è arrembaggio del Bologna, che ci prova con Lucumì, Ndoye, Ferguson. al minuto 72 il Bologna ha l'occasionissima per ribaltare il Cagliari: cross di Kristiansen, mano di Di Pardo e rigore, ma Orsolini, fin qui infallibile dal dischetto con il Bologna, sbaglia per la prima volta dopo 9 penalty trasformati consecutivamente. Il contraccolpo dopo l'errore è evidente e al minuto 79' è il Cagliari ad avere l'occasione per vincere: lancio per Sulemana, che dribbla Posch e mette in pezzo il pallone, con Sulemana che solo in corsa spara alto. Quando il match è ormai finito, su un tiro innocuo di Kristiansen, al minuto 89', Radunovic para, ma al posto di bloccare fa rimbalzare la palla a terra, proprio sul piede di Fabbian che regala la prima vittoria stagionale al Bologna, che al minuto 95 si vede annullare giustamente il 3-1 di Zirkzee per fuorigioco di Orsolini.

Il Bologna festeggia (Ansa)

Udinese-Frosinone 0-0

Un tempo e un punto a testa tra Udinese e Frosinone che terminano a reti inviolate il match allo stadio Friuli. Meglio gli ospiti nella prima frazione, più incisivi i padroni di casa nella ripresa, ma gli attaccanti - tutti - sembrano avere le polveri ancora bagnate. Sottil non può ancora disporre degli acquisti last minute, soprattutto in attacco, dove Beto se n'è andato in Premier e Brenner starà fuori per 4 mesi per infortunio. Decide quindi di dare nuovamente fiducia a Lucca, preferendolo a Success, mentre Di Francesco propone Cheddira dal 1' assieme a Soulè, appena arrivato dalla Juventus: il talento di 20 anni argentino torna in Friuli a soli 15 giorni dalla batosta rifilata all'Udinese quando era ancora agli ordini di Allegri. La prima occasione - la più clamorosa della gara - è per gli ospiti: all'8 Soulè getta scompiglio sulla sinistra e serve, anche grazie a un rimpallo, il solissimo Cheddira, che da 4 metri alza di testa sopra la traversa. Pochi istanti e il solito Soulè va a un passo dalla rete, con una conclusione sottomisura che Lovric e il palo riescono a smorzare. Rispondono i padroni di casa con Thauvin al 14': il fantasista francese colpisce al volo da posizione defilata e Turati non si fa sorprendere respingendo di pugno. Il transalpino ci riprova al 24', ma cicca da pochi passi su perfetto assist di Kamara, dalla sinistra. Al 29' un brivido corre lungo la schiena dei friulani: Ferreira stende Gelli in area e Guida indica il dischetto, ma il Var pesca una deviazione di Mazzitelli in fuorigioco di pochi istanti prima. I ciociari sembrano messi meglio in campo e prima dell'intervallo Soulè l'infaticabile dribbla sulla destra e serve al centro: la sfera passeggia lungo tutta la linea di porta prima che Ferreira la appoggi in angolo. Pochi istanti del secondo tempo e Guida prende un abbaglio colossale: rigore per l'Udinese per fallo di Monterisi su Lucca. Fabbri lo richiama al monitor: è l'attaccante bianconero il primo a strattonare platealmente l'avversario. Al 6' lo stadio esplode per un'autorete di Romagnoli su cross di Thauvin dalla destra, ma la sfera aveva già varcato la linea di fondo. Tutto da rifare. L'Udinese appare più determinata: al 10' Samardzic vince un rimpallo sulla propria trequarti e, fatto tutto il campo palla al piede lascia partire un sinistro insidioso che Turati smanaccia in corner. Al quarto d'ora della ripresa è Lucca ad avere la chance per il vantaggio: il centravanti di Sottil serve di testa un pallone a Thauvin che chiude un triangolo lungo pescandolo dentro l'area piccola. L'incornata si spegne alta. All'ora di gioco Sottil cambia gli esterni gettando nella mischia Festy e Zemura;Di Francesco risponde togliendo uno stanco Soulè per inserire Baez. Anche Lucca, stremato, lascia il campo poco dopo per Success. Il Frosinone si sveglia da un lungo torpore e al 25' ha una doppia occasione per trovare la rete: Harroui costringe Silvestri a una prodezza d'istinto, poi Cheddira non riesce nel tap-in vincente per la presenza di Kabasele che si immola nei pressi della linea di porta. Al 32' micidiale contropiede ospite con Cheddira che salta anche Silvestri in uscita bassa ma si defila troppo e la difesa rimedia. La girandola di sostituzioni per l'ultimo quarto di gara non sortisce l'effetto sperato se non un'incursione di Festy che crea qualche grattacapo ai centrali difensivi, che liberano in affanno in pieno recupero.