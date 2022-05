Giudice Sportivo, 10 squalificati in serie A

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Dieci giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 18/a giornata del campionato di serie A. Tra i calciatori espulsi, squalifica per due giornate e ammonizione per Sofian Kiyine (Venezia), "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per comportamento gravemente antisportivo: per avere, al 31' del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio nelle parti intime un calciatore avversario". mentre un turno di stop, ammenda di 10mila euro e ammonizione è stata inflitta a Omar Colley (Sampdoria) "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per avere inoltre, al 49' del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Tra i calciatori non espulsi, un turno di squalifica è stato inflitto a: Ederson Jose Dos Santos Lourenco Da Silva (Salernitana), Patricio Gabarron Gil (Lazio), Koray Gunter (Hellas Verona), Emmanuel Gyasi (Spezia), Youssef Maleh (Fiorentina), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Chidozie David Okereke (Venezia), Antonio Junior Vacca (Venezia). Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di 8mila euro al Cagliari "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi e per avere inoltre lanciato, sempre sul terreno di giuoco, oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; recidiva". (ANSA).