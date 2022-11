Valanga Inter sul Bologna, la vetta si riavvicina. Vincono Toro e Fiorentina, male Roma e Dea

Serata perfetta per l'Inter tornata pazza sotto la gestione di Simone Inzaghi, capace di perdere tutti gli scontri di vertice e di riprendersi in corsa con le vittorie specie in casa e contro le squadre medio-piccole. Non era un cliente facile il Bologna, e l'approccio alla gara dei nerazzurri nei primi 20 minuti sembravano il preludio di un'altra serata difficile. Bologna gagliardo e gol fortunoso di Lykogiannis per un tiro carambolatogli addossi che si era insaccato alle spalle di Onana al 22'. Invece da lì si è messo in moto il motore dell'Inter che ha letteralmente giocato a tennis con i felsinei. Gara arrembante e finale sul 6-1. In gol Dzeko al 26' con una gran botta, due splendide discese di Di Marco con altrettanti gol, al 36' e al 48', nel mezzo il colpo di testa di Lautaro a segno al 42'. Nel secondo tempo c'è solo l'Inter, con rete di Calhanoglu su rigore al 59' e sigillo finale del ritrovato Gosens al 76'. Quota 27 punti, a 3 dal Milan e 11 dal Napoli che sembra essere l'unica squadra in fuga del campionato.

La caduta della Dea e il mezzo passo falso della Roma

Il Lecce torna alla vittoria battendo l'Atalanta 2-1 mentre Sassuolo e Roma pareggiano 1-1. A Reggio Emilia, le squadre hanno giocato a viso aperto nel primo tempo ma senza trovare il vantaggio, mentre nella ripresa Abraham ha portato avanti i giallorossi ma poco dopo gli ha risposto Pinamonti. Allo stadio Via del Mare, l'Atalanta è andata sotto per le reti di Baschirotto e Di Francesco, prima dell'intervallo Zapata ha ridotto le distanze ma nella ripresa i nerazzurri non sono riusciti a riequilibrare l'incontro e subiscono la seconda sconfitta di fila dopo quella col Napoli.

Mourinho caccia via un giocatore

"Mi sento tradito da un mio giocatore, gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio ma non credo..". E' durissimo Jose' Mourinho, dopo il pari della Roma in casa Sassuolo. "Abbiamo giocato una buona partita - dice -, un punto fuori casa non è negativo. La squadra voleva vincere, però mi dispiace che il nostro sforzo sia stato tradito da un giocatore con un atteggiamento non professionale. Non ho parlato così di Ibanez dopo la partita con la Lazio, il suo atteggiamento era stato al top. Si può sbagliare, può succedere. Mi dispiace per l'atteggiamento non professionale di qualcuno. Solo uno non mi è piaciuto. Chi? Non lo dico".